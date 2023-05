Emma Watson, quien se hizo reconocida a nivel internacional por interpretar al personaje de Hermione en la saga cinematográfica de Harry Potter, lleva un largo periodo sin aparecer en el cine.



De hecho, la última vez que estuvo en una producción para la gran pantalla fue en la cinta ‘Mujercitas’, estrenada en 2019.

Desde el momento que finalizó la saga de J.K. Rowling, la carrera de la actriz británica se veía muy prometedora a nivel cinematográfico, lo que le abrió la puerta a películas como ‘La bella y la bestia’ y ‘El círculo’.



Tras estos estrenos Watson no ha vuelto a aparecer o protagonizar alguna película, y algunos medios de entretenimiento y fans de la actriz especulaban que se había retirado de Hollywood.



Sin embargo, en aras de aclarar la situación, la intérprete de Hermione Granger concedió una entrevista al ‘Financial Times’, en la que explicó las razones de su lejanía con el cine.

La actriz dijo que esto se debía sobre todo a que sentía que no hacía parte del proceso de creación de las producciones, y esto hacía que no se sintiera identificada al ser vocera de los proyectos.



“No estaba muy feliz. Me sentía muy enjaulada. Lo que encontré fue realmente difícil, ya que tenía que salir y vender algo con lo que no me sentía identificada”, afirmó Watson.



En ese sentido, dijo que decidió alejarse y probar nuevos caminos. Por eso se ha involucrado en la dirección de una campaña publicitaria para una importante marca de moda, algo que fue muy importante para su carrera artística.

“Me di cuenta de que tenía estas habilidades en el momento que me pedían ayuda para una sesión de fotos o la realización de videos, lo que me hizo darme cuenta de mis habilidades para dirigir”, puntualizó a la publicación.



En este camino que está construyendo como directora, Watson contó que estará al frente de un video musical de un artista muy reconocido a nivel internacional, aunque no reveló su nombre.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO

