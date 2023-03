Todo parece indicar que el ‘final’ del icónico actor de Hollywood Bruce Willis se acerca. Sus familiares y amigos más íntimos lo acompañan en su proceso terapéutico para tratar los síntomas de la demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta principalmente la capacidad del habla, la motricidad y la memoria.

Se había especulado que la actriz Demi Moore se había mudado a la propiedad de Willis, su ex esposo, para ayudarlo a con su tratamiento. Sin embargo, en las últimas horas Emma Heming, actual esposa del actor, negó esos rumores y pidió a los medios de comunicación y a los internautas respeto por la privacidad del artista.

Mensaje que la actriz envió para aclarar la situación. Foto: Instagram: @ emmahemingwillis

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 659 mil seguidores, en la que afirmó que se encontraba bastante molesta por el asedio mediático que se ha generado alrededor de la enfermedad del intérprete de ‘Duro de Matar’.



“Por favor paremos esto de raíz, esto es muy tonto por favor paren”, expresó inicialmente la empresaria, de 44 años, en una historia.



Así mismo, respondió a las críticas de los internautas que le decían que estaba utilizando la coyuntura por la que está pasando su esposo para figurar y tener sus “cinco minutos de fama”. No obstante, Heming les salió al paso y les respondió a través de un video en sus plataformas digitales.



'Acabo de ver algo sobre mí consiguiendo mis cinco minutos, lo cual es genial. Lo que significa que estás escuchando. Así que me tomaré mis cinco minutos y los convertiré en 10 porque siempre voy a defender a mi esposo”, comenzó.



'Y ya que estoy en eso, voy a crear conciencia sobre FTD y para los cuidadores, que son héroes anónimos por ahí. Y luego, y luego, voy a convertir mi dolor, mi ira y mi tristeza y haré algo bueno en torno a algo que se siente menos. Entonces, cuiden este espacio, porque no vine a jugar.'



Así las cosas, ha pasado un año desde que la familia de Willis anunció que el actor, de 67 años, dejaría su carrera después de que le diagnosticaran afasia. El mes pasado, su familia dijo que la enfermedad había progresado a demencia frontotemporal, por lo que será cuestión de tiempo hasta que el padecimiento vulnere totalmente sus capacidades cognitivas.



REDACCIÓN ALCANDE DIGITAL

EL TIEMPO