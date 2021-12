Emma Coronel, esposa del 'Chapo': la petición especial que hizo al juez

Esta semana Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, fue condenada a tres años de cárcel por sus nexos con el negocio delictivo de su pareja, acusaciones que aceptó en junio pasado.



De acuerdo con la sentencia dictada por un tribunal estadounidense en Washington, EE. UU., Coronel también deberá pagar cuatro años más de residencia vigilada y una multa de 300 dólares ($1.181.100 aproximadamente).

Durante el juicio, la mujer aseguró que se siente "avergonzada" por sus actos y le pidió al juez que no fuera severo en su dictamen: "Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga".



(De interés: ¿Quién es Emma Coronel? La vida de ‘reality’ de la esposa del ‘Chapo’).



La esposa del temido capo argumentó que ha hecho mucho daño a su familia y, ahora, no desea que sus gemelas, de nueve años, crezcan sin sus dos padres, pues Guzmán está condenado a cadena perpetua y se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en el condado de Fremont, desde 2019.



"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación... Ellas (sus hijas) ya estaban creciendo sin uno de sus papás, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá", instó Coronel.



(Siga leyendo: La historia del hombre que le tomó una foto dormido al capo Pablo Escobar).



Tras escucharla y dictar la sentencia, el juez explicó que la condena de la compañera de Guzmán fue más baja que la recomendada por la Fiscalía porque no tiene antecedentes criminales. Además, resaltó que hubo penas que se impusieron a otros miembros del Cártel de Sinaloa, acusados de traficar más cantidad de droga, que también fueron por debajo de lo sugerido por esta entidad.

Más noticias

Pablo Escobar: su último día y otros datos alrededor de su muerte



Así están vendiendo crías de hipopótamo en Doradal (Antioquia)



Conozca los 10 objetos más excéntricos que tuvieron los narcos colombianos



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE