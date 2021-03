Emily Ratajkowski le mostró a sus fanáticos cómo avanza su embarazo

La reconocida modelo estadounidense Emily Ratajkowski, quien anunció el pasado 27 de octubre de 2020 que estaba embarazada, compartió este martes 2 de marzo una serie de fotografías íntimas en su cuenta de Instagram en las que presume sobre su avanzado estado de embarazo.



Actualmente, la actriz, nacida en Inglaterra, se encuentra casada con el productor estadounidense Sebastian Bear-McClard, con quien espera a su primer hijo. Aún no se ha revelado el sexo del bebé.



"Cuando mi marido y yo le contamos a los amigos que estoy embarazada, la primera pregunta después del ‘Felicitaciones’ es casi siempre '¿Saben lo que quieren tener?' Nos gusta responder que no sabremos de qué sexo es hasta que nuestro hijo tenga 18 años y nos lo diga en ese momento", afirmó el año pasado la modelo, de 29 años, para la revista ‘Vogue’.



En las fotos compartidas recientemente se le observa en una tina y cerca de una ventana, sin una sola prenda de vestir. Otro de los escenarios fue una cama, en donde optó por portar un pantalón ligero y cómodo.



Para mostrarle a sus más de 27 millones de seguidores esta maravillosa etapa de madre, Ratajkowski posó ante la cámara completamente desnuda. Su zona íntima fue cubierta con edición para evitar una censura o bloqueo por parte de Instagram.



“A veces siento que soy una versión humana de Winnie The Pooh, otras veces, me siento como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. Me hice esta foto un día en el que sentía lo último. De cualquier manera sé que pronto voy a echar de menos esas patadas”, comentó en otra de las fotografías mostrando su embarazo, la cual subió al comienzo del pasado mes.



Actualmente una de las publicaciones recientes ya tiene más de 1.8 millones de ‘Me gusta’.



