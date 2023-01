Emily Daniela Munera Vélez, reconocida en el país por participar en el reality del ‘Canal Caracol’ el ‘Desafío: The Box’, preocupó a sus seguidores al contar que en el puente de reyes sufrió un grave accidente en una moto.

La mujer contó que mientras iba de parrillera por la vías de Mocoa, Putumayo una moto, que no tenía las luces encendidas, la estrelló. En ese momento, la mujer fue ingresada de urgencias en un hospital de Puerto Asís.



"Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital", contó en sus redes sociales.



Además, en sus historias de Instagram comentó que había sufrido de varias fracturas en su rostro, pero no podía ser operada, ya que su cerebro se había inflamado. Por esta razón, los doctores esperaron unos días para poder ingresarla a cirugía.



(Lea también: Duolingo apoya a Shakira y se burla de Piqué con publicidad de mermelada).

Este miércoles 18 de enero, Munera volvió a aparecer en sus redes sociales y confirmó que ya le habían hecho el procedimiento quirúrgico. También, le dio buenas noticias a sus seguidores, pues sus médicos le dijeron que su recuperación iba muy bien.



“Hola, mis amores ¿cómo están? Otra vez hinchadita, pero me siento super feliz gracias a Dios. La cirugía salió supremamente exitosa. 8 horas, pero todo re bien”, explicó.



En las imágenes se puede ver que Emily se encuentra bastante inflamada y tiene una venda que le rodea el rostro. También, los médicos le colocaron unos esparadrapos en su nariz y en una de sus cejas.



(No deje de leer: ‘Me da rabia’: ‘Epa Colombia’ reaccionó a las empresas que pagan el mínimo).

A pesar de toda la situación, la putumayense se mostró muy positiva con su recuperación y le pidió a sus seguidores que oren por ella para poder recuperarse prontamente.



“Estoy feliz porque me tienen en cuidados intensivos intermedios por la infección, pero les cuento que todo va bien. Gracias a cada persona que ha orado por mí, no lo dejen de hacer hasta que salga, se los pido. Les mando un abrazo supergrande y que Dios los bendiga”, comentó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

La fantasía de Nacho Vidal con Shakira: 'Yo contento de que me salpique'

Llueven las críticas a Frederick Oldenburg, el nuevo novio de Carmen Villalobos

Goyo lanza indirecta por canción de Shakira: 'Pensando cómo sería la descarga'

Famoso ‘tiktoker’ de comida murió después de consumir un cereal gigante