'Tengo 27 años, nunca he tenido novio, ni besado a nadie'

Las historias y experiencias de vida son las suelen viralizarse más rápido en Tik Tok y más si hay millones de personas que se sienten identificadas con ellas.



Ese fue el caso de Emily Lewis, una joven que publicó un video en su cuenta de esta red social en el que relata que nunca ha besado a nadie y que se siente completamente tranquila con la decisión que ha tomado de no estar con alguien.

La publicación, que ya cuenta con 1.9 millones de reproducciones y 280.000 'me gusta', ha recibido más de 16.000 comentarios, entre ellos, de personas que también han vivido lo mismo que ella.



Narra que decidió grabar el video porque también se enteró que una mujer ha pasado por una experiencia similar a la suya. "Cuando lo hizo, los comentarios fueron una locura. Yo pensaba que no había nadie como yo y sí. Sí hay más", asegura.



Lewis cuenta, además, que vive en una ciudad muy pequeña, que es muy cercana a su familia y a Dios. Es la menor entre seis hermanos y de ellos, es la única que ha vivido esto. "Mi vida siempre ha sido muy completa. Soy feliz soltera", relata.



Ante los miles de comentarios que incluían más preguntas sobre su vida personal, la joven decidió publicar más grabaciones respondiendo que, por ejemplo, sus expectativas frente a los hombres no son muy altas, simplemente no ha encontrado la persona correcta para ella.



Afirma que sí ha estado enamorada. Entre risas, dice que "esas hormonas le funcionan perfectamente". Asimismo, compartió que ha intentado probar las citas a través de aplicaciones, pero nada ha resultado.



Finalmente, Lewis aseguró que aunque se imagina tener un esposo en el futuro y formar una familia. Aclara que espera hacerlo cuando sienta que encontró a la "persona indicada". También enfatiza en que no está dispuesta a sacrificar sus creencias personales por el hecho de crear un hogar. "Yo soy abierta (...) pero siempre recuerdo lo que valgo y no intercambiaré cosas por algo que sé que no soy", concluye.



Vea acá sus videos:

