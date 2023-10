Emilio Betancourt contó qué hace con el zapato que no usa tras amputación por cáncer 

Emilio Betancourt es un reconocido influencer latinoamericano, ha utilizado las redes sociales para motivar a las personas que tienen cáncer, pues él ha logrado vencerlo en 10 ocasiones.



En un video publicado en el mes de agosto el influencer dijo que su cáncer había regresado: "Campeones, creo que es hora de partir", dijo a sus seguidores.



"He perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr. Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle 'estoy listo para ir a casa, señor'", dijo en su momento.



Ahora, mientras avanza en su proceso contra este nuevo cáncer, el tiktoker contó a sus seguidores lo que hacía con el zapato que no utilizaba, pues sufrió una amputación en su pierna derecha.



Esto surgió por el comentario de uno de sus seguidores, quien preguntó: "¿Qué hace con los zapatos del otro pie?".



Frente a este comentario, Emilio Betancourt no dudó en responder de la manera amable que siempre lo caracteriza.



Para mostrar lo que hacía con el zapato que "le sobraba" Emilio mostró a una persona que trabajaba en la calle y que, coincidencialmente, también estaba amputado pero de la pierna contraria, es decir la izquierda.



"Estoy muy contento", se escucha decir al hombre que trabaja limpiando carros en un parque de Guadalajara al recibir sus zapatos nuevos.



"Qué chingones tenis, que Dios te pague campeón", dice el hombre mientras estrena cinco zapatos en su pierna. A su vez, Emilio Betancourt dice que "La riqueza que no se comparte, no es abundancia, es acaparamiento".



"No me canso de darle gracias a mi padre Dios por todas las bendiciones que me da", dice el señor mientras se mide todos los zapatos.

