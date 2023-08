Emilio Betancourt es un reconocido influencer latinoamericano, ha utilizado las redes sociales para motivar a las personas que tienen cáncer, pues él ha logrado vencerlo en 10 ocasiones.



El mexicano también brinda charlas motivacionales contando su vida, ya que, esta enfermedad lo ha llevado a perder una pierna, un pulmón y una costilla; Sin embargo, en su más reciente video le dijo a sus fans que el cáncer había regresado.





"El cáncer ha vuelto campeones, creo que es hora de partir. Mi nombre es Emilio Betancourt y en mis 25 años he vencido en más de 10 ocasiones al cáncer", inició su relato



"En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que 'El Canelo'. Sin embargo, campeones, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que... ya no tengo opciones de tratamiento", dijo.



El influencer añadió que ha tenido la mayor bendición en su vida, "conocer la paz antes de conocer la muerte".



"Es por eso que en el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad porque en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr. Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle 'estoy listo para ir a casa, señor'".



Por último, el propio Emilio Betancourt ha querido lanzar unas palabras de valentía y ha asegurado que no dejará de luchar mientras siga con vida.



De inmediato sus seguidores reaccionaron; "Dime que no es cierto", "yo también tengo cancer y tu eres una inspiración, Dios te bendiga".

