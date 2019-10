La actriz de 'Game of Thrones' que podría convertirse en heroína de DC.

La actriz Emilia Clarke, recordada por su participación en la exitosa serie 'Game of Thrones' podría llegar a vestir un traje de superheroína: estaría en el universo de DC para encarnar a 'Zatanna'.

El rumor empezó a hacer eco en redes sociales luego de la información divulgada por el portal 'We got this covered'. Allí se dice que DC está haciendo "todo lo posible" por competir de tú a tú con Marvel, la marca que ha monopolizado a los superhéroes en el cine tras el éxito reciente de las dos partes de 'Avengers: Infinity War' (más de 2 mil miles de millones de dólares en taquilla) y 'Endgame' (aproximadamente 2.8 miles de millones de dólares).



Con este panorama, DC y Warner Bros. le apuestan de a poco a los proyectos cinematográficos con nuevos superhéroes o 'viejos conocidos', como sucedió recientemente con 'Guasón'.

Según el portal, el propósito de la marca es crear una película de 'Zatanna', una superheroína de DC que tiene poderes provenientes de la magia. Para este papel habrían contactado a Emilia Clarke teniendo la firme intención de 'ficharla'.



El rumor se 'calentó' de inmediato cuando los internautas recordaron que, entre 2010 y 2011, la actriz rechazó participar en Iron Man 3, producción de Marvel (ella interpretaría a Maya Hansen, papel que, finalmente, fue para Rebecca Hall).

¿'Fidelidad' anticipada a DC?

Fue tal el revuelo por la posible nueva interpretación de Clarke que los seguidores de la actriz recrearon su posible imagen como Zatanna. Los montajes fueron aplaudidos por la mayoría de fanáticos.

Las luces y sombras de 'Zatanna'

¿Quién es 'Zatanna'? Es una maga que, en los cómics, formó parte de la Liga de la Justicia con un propósito más allá de salvar a la humanidad: encontrar a su padre.



Dice el portal Vix que 'Zatanna' resalta por su personalidad rebelde e impulsiva, pero con visos importantes de compasión.



"La maga es una adolescente de figura esbelta, cabello negro largo y ojos brillantes. Usa una camisa blanca, junto con un corbatín negro y un blazer del mismo color, además de una falda y un sombrero de copa", asegura el portal. Las montajes de Clarke han contado con estos elementos característicos.

Antecedentes

'Zatanna' ha aparecido en dibujos animados y series de televisión.



Este personaje apareció en diversos capítulos de series como 'Batman: la serie animada' (1992) o 'La Liga de la Justicia Ilimitada' (2001).



En 'Smalville', popular serie que contaba la vida cotidiana de Superman, 'Zatanna' apareció de manera esporádica. Fue personificada por Serinda Swan.¿Será Emilia Clarke la próxima superheroína que DC tendrá 'bajo la manga'?

¿Será Emilia Clarke la próxima Zatanna? Foto: Warner Bros

