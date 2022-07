La actriz reconocida por su papel de ‘Daenerys Targaryen’ en la famosa serie de ‘HBO’ ‘Juego de tronos’ (‘Games of Thrones’) habló recientemente sobre el estado de su cerebro después de haber sufrido dos aneurismas durante la grabación de la serie.

Durante una entrevista realizada en el programa ‘Sunday Morning’ del medio ‘BBC’, Clarke comentó que, en condiciones normales y debido al daño que le causaron los aneurismas, ella no debería poder hablar.



Según relató la actriz, partes de su cerebro quedaron completamente “inutilizables”, pero su proceso de recuperación ha sido muy bueno.



El primer aneurisma ocurrió en el 2011, cuando ‘Juego de tronos’ apenas estaba estrenando su primera temporada, y el segundo ocurrió dos años después, en 2013, y fue necesario realizar una cirugía debido a su tamaño.



“Fue el dolor más insoportable. Fue increíblemente útil que ‘Game of Thrones’ me ayudara y me diera propósito”, reveló.

Actualmente, la actriz tiene 35 años y tiene una obra en teatros. Foto: Instagram: @emilia_clarke

Después de ambos procedimientos, Clarke necesitó de periodos largos de recuperación en los que se enfrentó a la posibilidad de no volver a tener un cerebro completamente funcional pero, sorpresivamente, su vida ahora no tiene mayor alteración.



De hecho, la actriz, de 35 años, comentó que puede ver una obra de teatro de dos horas todas las noches y “no olvidar ni una línea”.

“Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, apenas cualquier parte de tu cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparecen”, explicó después de decir que la cantidad de su cerebro que ya no puede utilizar le causa un poco de “risa”.



Actualmente, Clarke se encuentra promocionando su rol de ‘Nina’ en la obra de teatro ‘The Seagull’, la cual se estrenó a finales de junio y se mantendrá hasta el 10 de septiembre.

¿Qué es un aneurisma?

Según la Clínica Mayo, un aneurisma es “una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro” que en el caso de romperse puede causar sangrado, lo cual pone en riesgo la vida de la persona.



Sin embargo, según resalta la Clínica, la “mayoría de los aneurismas cerebrales no provocan rupturas y no crean problemas de salud ni causan síntomas”.



Entre algunos de los síntomas que indican la ruptura de un aneurisma está el dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, confusión, entre otros aspectos.

