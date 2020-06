El 'no top' de políticos que hicieron el ridículo en videoconferencias

Luego del inicio de la cuarentena nacional decretada ante la llegada del coronavirus al país, la modalidad virtual se apropió de los escenarios políticos. La mayoría de reuniones, asambleas y debates se está llevando a acabo mediante plataformas en línea. Congresistas, diputados y funcionarios se han visto involucrados en aparatosos (y bochornosos) momentos durante algunas videoconferencias.

Este es el caso del secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento del Tolima, Fredy Torres Cerquera, quien fue protagonista de un bochornoso percance durante una sesión virtual de la Asamblea de ese departamento. Mientras la reunión se llevaba a cabo en la plataforma Zoom, en la pantalla que le correspondía aparecía una mujer de saco amarillo que le estaba depilando la espalda.

Torres no se había dado cuenta de que la cámara estaba encendida durante la presentación del Plan de Desarrollo de Tolima que estaban llevando a acabo los diputados. La mujer se percató de lo sucedido, escondió la cabeza y el funcionario apagó de inmediato la cámara. Los otros empleados, presentes en la reunión virtual, grabaron la situación, que se viralizó en redes sociales.

Funcionarios Masajes zoom Funcionario del Tolima aparece en videoconferencia depilándose la espalda.

Una calurosa discusión se dio entre los congresistas Juan Carlos Losada y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca. La disputa inició porque Cuenca argumentaba que la reunión era solo de carácter informativo y no un debate de control político. A esto, Losada respondió que no se debía resumir solo a una sesión informal, sino que tenía que haber control.



Después de varias replicas el presidente de la Cámara decidió darle la palabra a otro de los congresistas y silenció su micrófono. Sin embargo, en el video del funcionario se logró entender que dijo “mucho hijuep...”, probablemente, haciendo referencia a la discusión que acababa de tener con Losada.

Discusion Losada y Cuenca Discusion El congresista Juan Carlos Losada y el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, discutieron fuertemente en medio de una sesión por Zoom.

Otro de las sesiones virtuales del Congreso fue el escenario de un llamado de atención. Durante un debate de la Comisión Tercera de la Cámara, la secretaria Elizabeth Martinez leyó una lista para saber quiénes estaban presentes. Los congresistas, cuando escuchaban su nombre, debían encender la cámara para que los pudiera ver la secretaria y, con ello, certificar su presencia.



Cuando llamó al representante Carlos Mario Farelo, Martinez se dio cuenta de que el congresista tenía la cámara apagada y le solicitó encenderla. A lo que el legislador respondió: "Yo la tengo... no sé ¿Le tiro un besito para ver si me ve?". La secretaria, incomoda por la situación, le respondió: "No sé, doctor. Eso no es legal".

'Si quiere le tiro un besito para que me vea '



Así le dijo el congresista Carlos Mario Farelo a la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez 👇 pic.twitter.com/Ra5z0wmApe — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) May 5, 2020

En un debate virtual de la Asamblea de Casanare, el diputado y exgobernador Marco Tulio Ruiz apareció en pantalla acostado en su cama. Durante la sesión, realizada por Zoom, el funcionario tomó su celular, se recostó y se levantó la camiseta para rascarse la barriga. Todo mientras sus compañeros de reunión lo observaban.

Marco Tulio Ruíz Diputado en Casanare se recuesta en la cama a rascarse y sobarse la barriga durante reunión virtual.

Otro de los escándalos durante los encuentros virtuales fue protagonizado por el alcalde de Cartagena, William Dau. En medio de la reunión el funcionario empezó a culpar a los concejales de los problemas de desigualdad y corrupción que se viven en el departamento. La discusión empezó a subirse de tono cuando los presentes empezaron a responderle al alcalde y a exigirle respeto. A lo cual Dau respondió: “Respeten ustedes. No acepto interrupción. Cuando yo termine pueden hablar”.



Fue uno de los primeros momentos 'acalorados' ocurridos en el panorama político colombiano de sesiones a distancia.

Alcalde Cartagena Discusión alcalde Cartagena Alcalde de Cartagena protagoniza discusión subida de tono con concejales de la ciudad.

El representante a la Cámara, David Racero, fue protagonista durante una plenaria del Congreso. El funcionario no se dio cuenta de que su micrófono estaba encendido y dijo “qué hijuep...” mientras se definía el proyecto que aumentaba el impuesto a los cigarrillos.



El congresista había sido uno de los promotores de dicho proyecto que buscaba salvar vidas por el aumento de muertos a causa del tabaco. Después de lo ocurrido, Racero pidió disculpas en su cuenta de Twitter.

Hoy cometí un error en sesión de Comisión 3ra de Cámara.



Cuando se hundió proyecto que aumentaba impuesto al cigarrillo que yo había defendido para salvar vidas, me indigné y dije "qué hijueputas" sin percatarme q estaba el micrófono abierto.



Pido disculpas a la opinión pública pic.twitter.com/16XJLBRwoF — DavidRacero (@DavidRacero) May 18, 2020

Uno de los escándalos más nombrados en redes sociales se dio en Cúcuta.



Durante una de las sesiones virtuales de la Alcaldía de la ciudad con el Concejo, la secretaria de Cultura, Olga Patricia Omaña, apareció desnuda ante las cámaras. Alrededor de 88 personas estaban presentes en la reunión virtual. Y todos vieron a la funcionaria mientras se cambiaba.



La Alcaldía pausó el live tras el suceso y eliminó el video de Facebook.

Secretaria de cultura Secretaria de cultura Secretaria de cultura en Cucúta aparece desnuda en reunión virtual.

