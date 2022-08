Shannon Quinn, de 41 años, y Stephen, de 74 años, se conocieron en Newport, Gales, en la escuela primaria a la que asistían los hijos de él y donde trabajaba ella, en 2014.



“Tan pronto como vi a Stephen, me enamoré de él, y dice que sucedió lo mismo cuando me vio”, dijo Shannon en entrevista con ‘Metro 50’.

Su sonrisa sexy, su naturaleza amable, sus ojos azules y la forma en que me abrazó la primera vez que nos conocimos me hicieron enamorarme perdidamente". agregó Stephen.



Al sentir que eran tal para cual y después de llevar varios años de relación, los enamorados decidieron casarse con la idea de agregar otro hijo a la familia, pues es uno de sus anhelos. Cabe resaltar que tanto Shannon como Stephen tienen hijos por separado, pero quieren un bebé de su matrimonio.

(Lea también: Habría cárcel para quienes se quiten el condón sin consentimiento de su pareja)

No obstante, Quinn tuvo que someterse a quimioterapia en 2014 por cáncer de mama, lo que podría ser un factor en contra para que su sueño de ser madre, de nuevo, se cumpla.



“Me arriesgo y me he negado a tomar el medicamento posterior al tratamiento, ‘tamoxifeno’, porque provoca una menopausia temprana y luego no podría quedar embarazada. Así que intentaré por todos los medios posibles”, aseguró la británica al medio citado.



De hecho, acudieron al NHS (sistema sanitario en el Reino Unido) para que los ayudara, pero fueron rechazados para la FIV, que es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. Esto, porque ambos ya son padres.

(Siga leyendo: La bebé más pequeña del mundo que logró sobrevivir: ‘Pesa igual que una manzana’)

Shannon asegura que realmente necesita la ayuda de la FIV, pero que mientras tanto dejó de tomar anticonceptivos con la esperanza de quedar embarazada de forma natural.



“Me parece muy injusto porque queremos una familia junta. Es nuestro sueño”, afirmó Shannon Quinn.

Facebook Twitter Linkedin

embarazo después de los 40, situación de pareja británica Foto: iStock

Aunque aún no ha sido posible que los esposos conciban a su tercer hijo, la mujer asegura que sería maravilloso que eso sucediera porque sus hermanos lo amarían mucho, pues a sus hijos no les molestó su relación con Stephen: “Lo aman como a su propio padre”.



Asimismo destacó que no les importan las críticas por parte de la gente que los ve en el parque o caminando por las calles, porque para ella hay cosas más importantes que la diferencia de edad: “No importa la edad, lo que importa es lo que hay en el corazón. Él es mi verdadero amor y mi mejor amigo. Vamos a intentar ser padres de nuevo, concluyó la mujer británica.

Más noticias

10 claves para tener un día perfecto, según expertos

Instalaciones de salud: la mayoría en el mundo carecen de higiene básica

El cáncer ha crecido más del 15% en los últimos 5 años, dice el INC

Embarazada murió víctima del 'paseo de la muerte' en una ambulancia

Tendencias EL TIEMPO