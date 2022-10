George Hodgson, embajador británico en Colombia, subió en su cuenta social de Twitter un breve video en el que cuenta que la semana pasada tuvo el honor de conocer a Natalia de Castro González, la reina del Carnaval de Barranquilla 2023.



Al alto diplomático se le ve el video ‘tirando paso’ con su pareja de baile y agrega en el mensaje que reconoce que su nivel de baile no sea adecuado todavía y pide los mejores consejos para poder mejorar antes de su presencia en el carnaval de febrero del año entrante.

La semana pasada tuve el gran placer de conocer a @nataliadcastrog - Reina del #CarnavaldeBarranquilla2023.



No creo que mi nivel de baile sea adecuado todavía - compártanme sus top tips👇para que pueda mejorar antes de nuestra participación #UKCOL en febrero @Carnaval_SA pic.twitter.com/GB4rH6aYwU — Embajador Británico - George Hodgson (@HodgsonGeorge) October 27, 2022

"La semana pasada tuve el gran placer de conocer a @nataliadcastrog - Reina del #CarnavaldeBarranquilla2023. No creo que mi nivel de baile sea adecuado todavía - compártanme sus top tips👇para que pueda mejorar antes de nuestra participación #UKCOL en febrero @Carnaval_SA", es el mensaje del embajador.



De inmediato el embajador recibió decenas de consejos por parte de seguidores y expertos bailarines en el que le daban puntos clave para poder mejorar sus movimientos del baile.



Hodgson presentó sus cartas credenciales el pasado 8 de septiembre ante el presidente Gustavo Petro, con lo que oficializó así su nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia.



Además, el diplomático se distinguen por ser muy activo en las redes sociales. Recientemente posesionado en su cargo diplomático también pidió recomendaciones para saber si le recomendaban la changua. "Algunos me han dicho que les encanta y otros que la odian… ¿Qué opinan ustedes? ¿Me la recomiendan?", escribió en su cuenta. Y tras probarla comentó: "Me pareció una interesante combinación para tener energía para un día largo de trabajo... ¡Que sigan sus recomendaciones!".



La reina del Carnaval, por su parte, no se quedó atrás y también le respondió el mensaje sobre su inquietud sobre el baile: “Estoy segura que en febrero ya estará bailando como es. ¡Aquí lo espero!”, le respondió la barranquillera.

¡El honor fue mío, embajador! Estoy segura que en febrero ya estará bailando como es. ¡Aquí lo espero! 💃🏽👑 https://t.co/V0gzIjRKJy — Natalia De Castro González (@nataliadcastrog) October 27, 2022

Natalia de Castro es barranquillera, tiene 27 años, es egresada del Colegio Lourdes e ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Caribe. Además, adelanta una especialización en Gerencia de producción y Operaciones Logísticas y tiene 16 años de trayectoria artística en la Escuela de Danzas de Julie de Donado, por lo que es una experta bailarina.

¿Se puede bailar mapalé en tacones? ¡CLARO QUE SE PUEDE BAILAR MAPALÉ EN TACONES! Y por alguna razón siempre termino en el piso… 🔥❤️👑 pic.twitter.com/Ju86yem4he — Natalia De Castro González (@nataliadcastrog) September 3, 2022

El Carnaval de Barranquilla 2023 se llevará a cabo del 18 al 21 de febrero.



