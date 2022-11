El legendario cantante británico de pop rock, Elton John tocó en la 'Fifth Avenue' o 'Quinta Avenida' en Nueva York dos días después de anunciar su retiro de los escenarios de Estados Unidos.



Una excepción que realizó con el objetivo de recaudar un millón de dólares para 'The Rocket Fund', la fundación del artista "para redoblar la lucha contra el SIDA".

El martes 22 de noviembre una de las principales calles del centro de Manhattan, en Nueva York, se iluminó con luces decembrinas y fuegos pirotécnicos para recibir a la mundialmente reconocida estrella del country y pop, Elton John​, quien fue invitado como parte del show que apertura las épocas decembrinas de la lujosa tienda de marca 'Saks', la cual se comprometió a donar un millón de dólares a la 'Rocket Fund'.



El pianista de 75 años estuvo acompañado por su esposo David Furnish y sus hijos Zachary y Elijah, de 11 y 9 años, para dar un show de casi tres horas en el que tanto transeúntes como asistentes al evento, pudieron escuchar icónicas letras como 'Rocket Man', 'I Think It’s Going to Be a Long, Long Time' y 'Your Song', pero sobre todo, con esta última canción el artista se conectó de forma muy cercana con los espectadores, a quienes animó a que la cantaran junto a él.

El centro de Nueva York se preparó desde temprano para recibir al compositor británico, puesto que a lo largo del día estuvieron llegando los equipos musicales.



Y tal como lo describió la revista estadounidense Billboard, un gran grupo de policías detuvo el tránsito de la congestionada Quinta Avenida y 49 para que los encargados de producción pudieran cruzar el gran piano de cola, en el que tocaría el artista.

La apertura de la noche estuvo a cargo del CEO de la cadena de tiendas de lujo 'Saks', quien agradeció al músico británico por acompañarlos.



Por su parte, Elton John le devolvió el agradecimiento, al destacar todo lo que representa la millonaria donación para seguir ayudando a más personas a luchar contra el SIDA. Pero también, se dejó ver emocionado por el show de luces.



"Significa mucho para mí contar con este apoyo. [...] Estoy muy emocionado de comenzar la temporada navideña esta noche y ser parte de esta espectacular e icónica inauguración de vidrieras y luces”, señaló el británico.

Elton John considerado "uno de los artistas musicales más exitosos de la historia", se había despedido oficialmente de los escenarios de Estados Unidos tan solo dos días antes, con su concierto en Los Ángeles. Puesto que el músico británico se encuentra en su tour de despedida de los escenarios en todo el mundo.



El 'tour Farewell Yellow Brick Road', inició en septiembre del 2018 en Pensilvania y va hasta julio de 2023.

