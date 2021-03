6 claves para alcanzar el éxito sin ser millonario, según Elon Musk

El multimillonario sudafricano Elon Musk, cofundador de empresas como PayPal, SpaceX, Hyperloop y SolarCity, reveló hace un tiempo, en entrevista con ‘BBC’, sus seis claves para alcanzar el éxito.



De acuerdo con el medio de finanzas estadounidense ‘Business Insider’, Musk se convirtió a inicios de este año en el hombre más rico del mundo, acumulando una riqueza superior a los 150.000 millones de euros (aproximadamente 6.5 billones de pesos colombianos). Sin embargo, para el 11 de febrero Jeff Bezos, fundador de Amazon, volvió a convertirse en el más rico del planeta, carrera que aún no define ganador concreto.

Vale destacar a que Musk fue el multimillonario que más dinero ganó en 2020.



Estos consejos le pueden servir.

1. No se trata de dinero

Es habitual centrarse en cifras, pero no todo gira en torno a ellas. Para el empresario la riqueza no es lo que impulsa a las compañías.



Cuando se le preguntó a Elon Musk sobre las ganancias de sus negocios dijo que no sabía lo rico que era. "No es como si hubiera un montón de dinero en efectivo en alguna parte. Es solo que tengo una cierta cantidad de votos en Tesla, SpaceX y SolarCity y el mercado tiene valor en esos votos".



Pero Musk, que cumple 50 años el próximo 28 de junio, no espera morir rico.



El proyecto de construcción de una base en Marte podría llevarse gran parte de su dinero. A pesar de ello, aseguró que estaría dispuesto a gastar toda su fortuna en ese objetivo de ser necesario.

2. Persiga sus pasiones

Musk le apunta al éxito. Y sí que lo ha logrado.



Por ello, para él, la base en Marte es una clave para alcanzarlo. Su pasión lo llevó a crear la empresa SpaceX dado que estaba frustrado porque el programa espacial de Estados Unidos, desde su punto de vista, no era más ambicioso.



"Seguía esperando que avanzáramos más allá de la Tierra y que pusiéramos una persona en Marte, tuviéramos una base en la Luna y tuviéramos, ya sabes, vuelos muy frecuentes a la órbita", afirmó.



Al ver que las cosas no avanzaban inspiró la ‘Misión Mars Oasis’, la cual llevaría por primera vez un pequeño invernadero al planeta rojo. El objetivo era entusiasmar de nuevo a la gente con el espacio e inducir un incremento en el presupuesto de la NASA por parte del gobierno estadounidense.



Gracias a esta idea ‘puso la primera piedra’ de lo que hoy se conoce como SpaceX.

Elon Musk tiene como lema la frase "muchas cosas son improbables, solo unas pocas son imposibles". Foto: Frederic J. Brown. AFP

3. No tenga miedo de pensar en grande

Si algo ha marcado la trayectoria de este gurú empresarial ha sido su forma de romper moldes.



Se ha propuesto revolucionar la industria del automóvil, colonizar Marte, construir trenes superrápidos en túneles de vacío, integrar la inteligencia artificial en el cerebro humano y cambiar las industrias de la energía solar y las baterías. Solo por mencionar algunas.



Estos proyectos tienen algo en común: van un paso adelante proponiendo avances futuristas que le apuntan al desarrollo, propuestas que, a simple vista, podrían ser señaladas como inalcanzables.

4. Esté preparado para correr riesgos

Pensar en grande trae sus riesgos, así como cada acción trae consecuencias. Asumir la exposición al peligro es clave y de eso sí que sabe Elon Musk, quien ha asumido varios riesgos durante su trayectoria.



En 2002, y a los 30 años, Musk tenía casi 200 millones de dólares en el banco. Así que decidió vender las propiedades de sus dos primeras empresas, una guía de la ciudad en Internet llamada Zip2 y la empresa de pagos en línea PayPal.



Su plan era poner la mitad de su fortuna en los negocios y quedarse con la otra mitad.



No fue la mejor jugada, pues sus nuevas empresas se enfrentaron a problemas iniciales. SpaceX había fallado en los primeros tres lanzamientos y Tesla tenía problemas de producción, cadena de suministro y problemas de diseño.



Sin embargo, tras préstamos de amigos superó la crisis financiera y llegó a lo que es hoy.

Musk busca llevar turistas al espacio, a órbitas donde ningún ciudadano en la historia ha ido. Foto: Paul Buck. EFE

5. Ignore a los críticos

Lo que más recuerda de aquella época oscura que atravesaron sus empresas fue el deleite de muchos expertos y comentaristas, quienes seguían con malicia la agonía de las empresas de Musk.



"Había varios sitios de blogs que mantenían una vigilancia de la muerte de Tesla", afirmó el empresario.



Muchos le dijeron que no era viable que SpaceX o Tesla ganaran dinero tras esos momentos de crisis. Sin embargo, él ignoró a los apocalípticos y siguió adelante.

El asunto no era de pérdidas, más bien de problemas importantes que podían llegar a resolverse. Lo relevante para él era perseguir ideas y objetivos.



Hoy por hoy su empresa SpaceX le ha dado un vuelco a la economía de los vuelos espaciales y ha revitalizado el programa espacial estadounidense.



Musk cumplió uno de sus grandes proyectos.

6. Diviértase

Emprender y dirigir una empresa puede ser complicado, pero no debe ser desgastante.

Elon Musk se jacta de trabajar 120 horas a la semana para mantener la producción al máximo y, mientras lo hace, se entretiene.



Como le apuesta a lo grande y se involucra en los procesos, se emociona con estos. Su año terminó con la prueba del vehículo de lanzamiento ‘Starship’, el cual se espera que lleve a los primeros humanos a Marte. El empresario anhela que esta misión sea el primer paso para que, en los próximos años, los seres humanos pisen la superficie marciana y se empiece a construir una civilización en el planeta rojo.

El objetivo de SpaceX es hacer cohetes de bajo costo para viajar un día a Marte. Foto: AFP

