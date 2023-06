Los magnates Elon Musk y Mark Zuckerberg sostienen una rivalidad comercial en la industria tecnológica desde hace varios años. Sin embargo, los dos multimillonarios no habían hablado de querer agredirse mutuamente. Pero en las últimas horas se conoció que los dos hombres se citarían en una pelea en una jaula.

(Puede leer: Padres le crean cuenta en Tinder a su hijo para buscarle novia y le hacen una cita)



De acuerdo con varios medios, Musk, propietario de Twitter y CEO de Tesla, tuiteó recientemente que estaría "dispuesto a pelear en una jaula" con Zuckerberg, el CEO de Meta.

El pasado miércoles, en una historia de Instagram, Zuckerberg respondió el "desafío" publicando una captura de pantalla del tuit de Musk superpuesto con el título: "Envíame ubicación".

Tengo este gran movimiento que llamo 'La morsa', donde simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada. FACEBOOK

TWITTER

Y el cruce de mensajes continuó: Musk luego respondió a un tuit sobre la pelea de Alex Heath, editor del sitio web de noticias tecnológicas Verge, con "Vegas Octagon", una referencia al estadio tipo arena de Las Vegas que alberga el Ultimate Fighting Championship (UFC).



Además, en un tuit separado agregó: "Tengo este gran movimiento que llamo 'La morsa', donde simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada".



No se sabe si los dos magnates están hablando o bromeando, pero Musk es físicamente más grande que Zuckerberg, quien practica jiu-jitsu, el arte marcial brasileño, y ganó oro y plata en un torneo en mayo.

¿Cómo ha sido la rivalidad?

Zuckerberg y Musk han competido por el puesto más alto en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Musk derribó a Zuckerberg del puesto número tres en el índice de multimillonarios de Bloomberg en 2020, para luego volverse la persona más rica del mundo poco después.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO



Según CNN, en el 2017 se involucraron en una disputa muy pública sobre el futuro de la inteligencia artificial. Musk había advertido repetidamente sobre los peligros de esta, describiéndola como una amenaza potencialmente existencial para la raza humana. Zuckerberg, por otro lado, adoptó una visión mucho más optimista.



Durante una transmisión de Facebook Live en ese momento, descartó a los "negativos" que esbozaron "escenarios del fin del mundo" como "bastante irresponsables".



Musk respondió poco después, tuiteando: “He hablado con Mark sobre esto. Su comprensión del tema es bastante limitada”.

Más noticias en EL TIEMPO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS