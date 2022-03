Elon Musk, de Tesla Inc., dijo en un tuit que tiene covid-19 nuevamente y que "casi no tiene síntomas".



El director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos y la compañía de cohetes Space Exploration Technologies Corp. mantuvo informados a sus seguidores de Twitter sobre su primera experiencia con el covid en noviembre 2020. En ese momento, el multimillonario no pudo asistir al primer lanzamiento de astronautas de SpaceX a la Estación Espacial Internacional ese mes.

Musk, de 50 años, viajó a Alemania la semana pasada para la apertura de la primera fábrica de automóviles europea de Tesla. El canciller, Olaf Scholz. y el ministro de Economía, Robert Habeck, asistieron al evento que marcó el inicio de las entregas del Modelo Y desde las instalaciones cerca de Berlín.



La companía ha programado un evento similar para su nueva planta en Austin, Texas, para el 7 de abril. Un aumento en los casos de covid esta interrumpiendo nuevamente la producción en Tesla, y el fabricante de automoviles ha extendido la suspensión de la producción en su fábrica de Shanghai, según personas familiarizadas con el tema.



Las paralizaciones han irritado a Musk en el pasado. Se resistió a los esfuerzos de los funcionarios de salud de California para mantener cerrada la fábrica de automóviles de Tesla en Estados Unidos durante los primeros días de la pandemia, reabrió la planta en la ciudad de Fremont en mayo de 2020 y desafió a las autoridades a arrestarlo.

Musk le dijo al New York Times en septiembre de ese año que ni él ni sus hijos estaban bajo riesgo de contraer covid y que no se vacunarían. Desde entonces ha cambiado su postura, contando a la revista Time en diciembre que él y sus hijos fueron vacunados. Se ha pronunciado en contra de los mandatos de vacunación y manifestó su apoyo a principios de este año para los camioneros canadienses que protestaron contra las medidas de contención del virus.