La revelación de los ‘archivos de Twitter’, una serie de documentos que dan cuenta de las comunicaciones internas de la plataforma, de la toma de decisiones de moderación de contenido y de la censura de la red social con respecto a diferentes temas de interés público, puso en la mira a Elon Musk, quien no solo teme por su vida, sino también por la de su familia.



“Creo que Elon es un poco ingenuo acerca de los enemigos que se está creando, especialmente con los archivos de Twitter. No tengo miedo, pero tengo mucho miedo de que le pueda pasar algo a Elon, a pesar de que tiene alrededor de 100 guardias de seguridad”, señaló el padre del magnate sudafricano, Errol Musk, en diálogo con el periódico ‘The Sun’.

Unos cuantos días después de la revelación de la primera entrega de los ‘archivos de Twitter’, a inicios de diciembre de 2022, el multimillonario inversor dejó ver, ante cientos de personas que se encontraban en una transmisión en vivo en Twitter Spaces, el temor que sentía por su vida.

“Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, incluso que me disparen, es grande (…) No es difícil matar a alguien si quieres, así que espero que no lo hagan, pero definitivamente hay un riesgo”, señaló en aquella oportunidad y, además, dejó en claro que no posee ningún pensamiento suicida, por lo que una misteriosa muerte repentina no sería obra suya: “Si me suicido, no es real”.

En aras de proteger su seguridad personal, Musk bloqueó la cuenta en Twitter que vigilaba su ubicación.

La preocupación por el bienestar de su familia fue tal que, después del incremento de amenazas en su contra tras la adquisición de Twitter, Elon decidió reforzar el esquema de seguridad. La casa de su padre, por ejemplo, incluye un sistema de cámaras de alta tecnología, cercas electrificadas y vigilancia las 24 horas.



“Ahora tengo un sistema de seguridad de un cuarto de millón de rands con respuesta armada por parte de una nueva compañía de seguridad en mi ciudad, que escuché que es bastante bueno”, detalló Errol para el medio citado anteriormente.

La revelación de los ‘archivos de Twitter’

La primera entrega de los ‘archivos de Twitter’ estuvo a cargo del escritor y periodista estadounidense Matt Taibbi, quien después de tener acceso a documentación interna de la plataforma, publicó un hilo en la red social que despertó toda clase de reacciones, en particular por una razón: se centró en la decisión de censurar la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, en Estados Unidos.

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

La periodista Bari Weiss, por su parte, estuvo a cargo de la segunda parte de los archivos. La creación de listas negras, la interrupción de publicaciones desfavorables para ser tendencia y la limitación de la visibilidad de cuentas enteras o incluso temas virales sin informar a los suscriptores de la red social fueron solo algunas de las prácticas denunciadas.





De acuerdo con la información suministrada por Weiss, la plataforma habría incluido en su lista negra al profesor de medicina de Stanford Jay Bhattacharya, quien argumentó que “los encierros del covid-19 perjudicarían a los niños”, al presentador estadounidense de derecha Dan Bongino y al activista conservador Charlie Kirk.

THREAD: THE TWITTER FILES PART TWO.



TWITTER’S SECRET BLACKLISTS. — Bari Weiss (@bariweiss) December 9, 2022

La siguiente entrega volvió a estar en manos de Taibbi, quien abordó el bloqueo de la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump. “Sea cual sea su opinión sobre la decisión de bloquear a Trump ese día, las comunicaciones internas en Twitter entre el 6 y el 8 de enero tienen una clara aportación histórica”, señaló el periodista en el hilo de la red social.

1. THREAD: The Twitter Files

THE REMOVAL OF DONALD TRUMP

Part One: October 2020-January 6th — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 9, 2022

Después de una amplia enumeración de irregularidades, Taitibbi concluyó que Twitter, antes del asalto al Capitolio en 2021, desplegó una serie de herramientas para frenar la participación de Trump en la red social. Fue, finalmente, el 8 de enero de 2021, que el exmandatario fue vetado de la plataforma por sus publicaciones tras la toma del recinto legislativo.



Otros ‘archivos de Twitter’ revelaron el envío de sugerencias de cuentas por parte del FBI para ser revisadas por la plataforma, el esfuerzo organizado por representantes de la comunidad de inteligencia (IC) para desacreditar la información filtrada sobre Hunter Biden y la manipulación de información en torno a la pandemia del covid-19.





“Casi todas las teorías de conspiración que la gente tenía sobre Twitter resultaron ser ciertas”, dijo Musk, de acuerdo con el canal de televisión británico ‘Sky News’.

