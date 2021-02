Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cuenta su rutina diaria

Elon Musk, el director ejecutivo de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink, reveló cómo gestiona su día para cumplir con sus múltiples responsabilidades.



El magnate habló de este tema en el más reciente episodio del podcast ‘The Joe Rogan Experience’.

Musk, según contó, trabaja hasta la madrugada junto con su equipo de trabajo.



"Trabajo mucho. Normalmente estaré en reuniones en el trabajo hasta la 1 o 2 de la mañana. Sábado y domingo normalmente no, pero a veces”, dijo Musk.



También afirmó que cuenta con “unas 6 horas” de sueño si quiere cumplir su ocupada agenda de manera efectiva.



“Intenté dormir menos, pero luego la productividad total disminuye”, dijo. “No me siento con ganas de dormir más de 6 horas”.

(Puede leer: Países donde ya funciona Starlink, el internet satelital de Elon Musk).

Según el medio empresarial estadounidense ‘Business Insider’, el empresario trabaja de 85 a 100 horas a la semana y se estima que el 80 % de su tiempo lo dedica a la ingeniería y el diseño.



El empresario sudafricano, de 49 años, no dedica mucho tiempo a comer, generalmente lo hace en alguna reunión y solo se gasta 5 minutos. Además, suele ir al gimnasio una o dos veces por semana para mantenerse en forma.

Musk busca llevar turistas al espacio, a órbitas donde ningún ciudadano en la historia ha ido. Foto: Paul Buck. EFE

(Le puede interesar: SpaceX anunció Inspiration4, el primer comercial hacia la EEI).

Aunque su rutina suena bastante agitada, no se puede esperar menos de un hombre que busca llevar al ser humano a Marte y que, por si fuera poco, diseña automóviles ‘independientes’.



Sin embargo, el horario descrito no es el más catastrófico que ha tenido.



Musk contó para la revista ‘Axios’ que, entre 2017 y 2018, cuando Tesla estuvo a punto de quebrar (exceso de producción y dificultades en ventas), dedicó un tiempo excesivo para trabajar, llegando incluso a dormir debajo del escritorio de la empresa.



"Esto es muy doloroso" , dijo. "Me duele, me duele el cerebro y el corazón. Me duele. Hubo momentos en los que estuve trabajando literalmente 120 horas. Esto no se recomienda para nadie".

Musk hablando en la inauguración del Tesla Model Y ® del 2019. Foto: Frederick J. Brown. AFP

(Lea también: Video: así fue la impresionante explosión de una nave de SpaceX

Por el momento, Musk está trabajando en proyectos sorprendentes.



Recientemente, SpaceX presentó Inspiration4, la misión que espera llevar a cuatro civiles al espacio en 2021. La misma compañía también ha hecho diversas pruebas con prototipos de cohete del programa Starship, el cual busca llegar a Marte, aunque no han tenido mucho éxito.



Adicionalmente, según la ‘BBC’, en los últimos días Tesla invirtió 1.500 millones de dólares en bitcoin (5,2 billones de pesos).



Dicho movimiento provocó que la criptomoneda aumentara 17 %, lo que llevó a cada unidad a un precio récord de 44.220 dólares (aproximadamente 154 millones de pesos).

(Siga leyendo: Bitcoin supera los USD $48.000, tras apuesta de Tesla por criptomoneda).

Tendencias EL TIEMPO