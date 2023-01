El propietario de Tesla y Twitter, Elon Musk, ha superado un nuevo récord millonario. En esta ocasión, se convirtió en la primera persona en perder una suma de 200 mil millones dólares –más de 970 billones de pesos colombianos– de su fortuna personal.

¡Tesla está funcionando mejor que nunca! No controlamos la Reserva Federal. Ese es el verdadero problema aquí FACEBOOK

El 2023 no inició de la mejor manera para el multimillonario. Según indica un reporte de la compañía estadounidense de asesoría financiera, Bloomberg, la pérdida de esta cifra se relaciona a la caída que ha tenido Tesla en los últimos meses.



(Siga leyendo: Musk dice que los 'severos' recortes de costos salvaron a Twitter).

La empresa fabricante de automóviles eléctricos presenta un recorte en sus ganancias de más del 50 % y, de acuerdo con Bloomberg, ha perdido aproximadamente el 65 % del valor de sus acciones en 2022, dada la decisión de vender una cantidad excesiva de acciones para comprar la red social Twitter.

Elon Musk perdió el trono

Elon Musk y Bernard Arnault. Foto: EFE

Dado que su patrimonio cayó de 340 mil millones de dólares (más de 1.650 billones de pesos colombianos) en noviembre del 2021 hasta los 146 millones de dólares (más de 700 billones de pesos colombianos), Musk deja de ser el hombre más rico del mundo; el primer lugar ya no es suyo.



(Lea también: Las cartas por las que Elon Musk habría despedido a empleados de Tesla).



Por su parte, lo supera el empresario francés Bernard Arnault, jefe del grupo LVMH, propietario de 70 marcas de lujo, un listado en el que resaltan nombres como Louis Vuitton, Moët & Chandon y Bulgari, según la revista ‘Forbes’.



Musk pasó de ser el millonario más popular a ser el más criticado por diversos inversionistas, quienes reprochan el descuido que tuvo con Tesla por su apuesta hacia la red social Twitter. A ello, le suma la ascendente inflación que se ha presentado en las economías del mundo.



(No deje de leer: Musk dice que dejará de ser CEO de Twitter cuando encuentre sustituto).



Por ahora, el empresario no ha demostrado ningún tipo de preocupación ante la cantidad exorbitante de dinero que ha perdido y la cual deja que su nombre pase a la historia. Solo se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre Tesla, asegurando que todo está bajo control.



“¡Tesla está funcionando mejor que nunca! No controlamos la Reserva Federal. Ese es el verdadero problema aquí”, indicó Musk.

