El empresario multimillonario, Elon Musk, ha sido tendencia en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales los últimos meses por la controversial compra de Twitter. Una adquisición que lo tuvo bajo una demanda penal por los antiguos CEO de la ‘app’ por haber incumplido algunas cláusulas contractuales.



Una vez la venta se hizo realidad, se vino una serie de cambios en la red social que han hecho eco entre la comunidad internacional, en especial, cuando se hizo público el despido masivo de más de dos mil funcionarios de la compañía.



Ahora, el nombre del sudafricano ha vuelto a ser tendencia internacionalmente, pero por temas un tanto jocosos, pues en las últimas horas ha publicado una fotografía de su ‘mesita de noche’ en la cual se pueden ver curiosos objetos que han sido muy comentados entre algunos internautas.



La foto del multimillonario muestra una réplica que no dispara de la pistola de de George Washington, colocada en una caja de madera cuya tapa abierta mostraba una imagen de la pintura de Emanuel Leutze, primer presidente de Estados Unidos, cruzando el río Delaware.



Elon Musk, dueño de Twitter. Foto: EFE/ Adam S Davis

Así mismo, una réplica de un revólver Diamond Back 357, característico del videojuego ‘Deus EX: human revolution’. Junto a las armas se puede ver lo que parecía un amuleto budista muy conocido para meditar, colgando muy cerca a cuatro latas de Coca-Cola light.



A la derecha de la lámpara y detrás de la botella de agua parecía haber un pequeño juego de tres libros de la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y las "Reglas de civismo y comportamiento decente en compañía y conversación de George Washington".



“Mi mesa de noche”, escribió el CEO de Spacex y Tesla, quien luego agregó “ no hay excusa para mi alta de portavasos”.



El post ya cuenta con más de 600 mil “ Me Gusta”, 64 mil retuits y algo más de 66 mil comentarios de internautas que no tardaron en reaccionar a la curiosa instantánea de uno de los hombres más ricos del planeta.



My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

