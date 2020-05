Magnate Elon Musk hace duras críticas a medidas de aislamiento social

El multimillonario Elon Musk causó gran polémica durante la presentación de los resultados de su empresa de tecnología, Tesla. Se despachó en contra de las medidas de confinamiento y calificó estas decisiones de "fascistas".

Musk comparó las restricciones de movilidad, que pretenden frenar el nuevo coronavirus con la encarcelación arbitraria de los ciudadanos por parte de los Estados.



¿A qué se debe el malestar del CEO de Tesla con el confinamiento implementado en distintos estados de EE. UU.? Aunque su empresa logró obtener ganancias de 16 millones de dólares e ingresos por más de 5.000 millones de dólares, Musk ha señalado que los procesos de fabricación de automóviles de la compañía se verán muy afectados.

"Estamos preocupados por no poder reiniciar la producción", dijo el empresario. Explicó que sólo tienen dos plantas de fabricación de automóviles, ubicadas en Shanghai (China) y en Bay Area (San Francisco, EE. UU.) y que se les dificultará conseguir suministros en un futuro cercano. Además, señaló que no se trataba sólo de su empresa, sino que el confinamiento afectaría a muchas compañías en EE. UU.



Musk también hizo alusión a los valores de ese país. Y señaló que las decisiones de las autoridades no los estaban representando. "No es esto por lo que la gente vino a EE. UU. y construyó este país. Es un atropello. Todo lo que la gente ha construido durante toda su vida está siendo destruido”, señaló el CEO de Tesla.



En los días siguientes, hizo fuertes críticas a las restricciones de movilidad implementadas por las autoridades estadounidenses en su cuenta de Twitter. "Devuélvanle su libertad a la gente", señaló en un tuit en el que compartió un artículo de opinión que resalta factores como la tasa de mortalidad por covid-19 y el hecho de que la cuarentena evitaba que la gente se contagiara, lo que alargaba el problema.

Además, celebró la decisión de Texas de levantar el confinamiento. En ese estado ya hay más de 28.000 casos confirmados de personas infectadas con el virus.



Sin embargo, se implementará una serie de procesos de reactivación económica. A partir de este 1 de mayo, negocios y restaurantes tendrán la posibilidad de abrir hasta el 25 por ciento de su capacidad.



En un documento publicado el 27 de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dictó protocolos para que los ciudadanos reanuden sus trabajos. La guía sugiere evitar los pagos físicos, salir a la calle usando tapabocas, y que los dueños de los negocios desinfecten todos los elementos que están en contacto con los clientes.



Al respecto Elon Musk dijo: "Sí, vuelvan a abrir con cuidado y protección apropiada, pero no obliguen a todo el mundo a estar en lo que en la práctica es un arresto domiciliario".



No obstante, se ha demostrado que los países que han establecido las medidas más estrictas de aislamiento han superado el virus con mayor eficacia. Esta semana, Nueva Zelanda apareció en las portadas de cientos de medios en todo el mundo debido a que logró controlar la expansión del nuevo coronavirus.



Cinco días después de haber identificado el primer caso, la primera ministra decretó el cierre total de fronteras. Hoy, el país de Oceanía está a punto de retomar sus actividades, tiene una cifra muy baja de nuevas infecciones y prácticamente ha logrado erradicar los contagios locales.

