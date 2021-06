Elon Musk: el regalo que quiere para su cumpleaños

El lunes 28 de junio, el magnate de tecnología e innovación Elon Musk cumplió 50 años en medio del mejor momento de su carrera, la cual continúa en ascenso.



Sería difícil pensar qué podría desear Musk como regalo de cumpleaños cuando su fortuna lo sitúa en los primeros puestos entre los hombres más ricos del mundo y se encuentra en la cima en cuanto a avances en materia espacial.



Sin embargo, sin rodeos, el magnate compartió en Twitter el deseo que desea cumplir tras cumplir sus 50 años.

La cuenta de @DogecoinRise le preguntó en un trino al empresario "What Do You Want For Your Bday @elonmusk?", que traduce "¿Qué quieres por tu cumpleaños @elonmusk?" a lo que el magnate respondió de manera concisa: "Starship Super Heavy".



La respuesta de Musk hace referencia al cohete Starship de SpaceX cuyos prototipos se han topado con varias adversidades y fallas. A principios de este año, uno de los prototipos se estrellaba por cuarta vez consecutiva.



El cohete SN11 fue lanzado desde las instalaciones de la compañía en el sur de Texas alrededor de las 13H00 GMT y comenzó su ascenso de 10 kilómetros, experimentando algunos fallos de video.



"Parece que tuvimos otro emocionante test del Starship Number 11", dijo en su momento Musk sobre el vuelo de prueba. SN11 es el undécimo prototipo de Starship, que SpaceX espera que sea capaz de volar algún día en misiones tripuladas a la Luna, Marte y más allá.



Según reportó el portal especializado Digital Trends citando a a presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, aunque el primer vuelo de prueba orbital del sistema de cohetes reutilizables de próxima generación de SpaceX no se llevó a cabo el lunes, podría suceder en las próximas semanas.



Pese a los constantes fracasos de los prototipos durante sus pruebas, los analistas consideran que SpaceX está recogiendo datos muy valiosos que podrán ayudar a acelerar el desarrollo de su programa espacial.



Con el tiempo, SpaceX planea combinar la nave Starship con un cohete Super Heavy, creando un equipo totalmente reutilizable.



Esta versión final tendrá una altura de 120 metros y podrá transportar 100 toneladas métricas a la órbita de la Tierra, el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás desarrollado.



*Con AFP