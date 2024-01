Elon Musk, dueño de X (Twitter), causa revuelo al publicar foto sexual en su perfil

El empresario y CEO de Tesla, Elon Musk, causó revuelo en las redes sociales tras compartir una imagen inusual elogiando al presidente argentino, Javier Milei.

La publicación, realizada este jueves, mostraba una computadora reproduciendo el discurso de Milei en el Foro Económico de Davos, acompañada de la frase “So hot right now”.

Esta expresión, utilizada por Musk, sugiere una preferencia por ver el discurso en lugar de mantener una relación sexual. El gesto no pasó desapercibido para el mandatario argentino, quien no tardó en responder con un 'me gusta' en X.

So hot rn pic.twitter.com/K4YjoWmS8i — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2024

Esta no es la primera vez que Musk expresa su respaldo a Milei. Previamente, después de la intervención del presidente argentino ante importantes figuras económicas mundiales, el magnate de X manifestó su aprobación.



“Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, declaró Musk. En respuesta, Milei agradeció el apoyo del empresario, destacando su presencia en la red social.

Interacciones previas



La relación entre ambos líderes se ha fortalecido desde que Milei ganó el balotaje en noviembre de 2023. Incluso antes de la victoria electoral, habían mostrado signos de mutuo respaldo.



En septiembre, Musk respondió a un video del presentador estadounidense Tucker Carlson, el cual promocionaba una entrevista con el líder de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a la presidencia. El magnate comentó sobre la inflación causada por el excesivo gasto gubernamental, respaldando la postura de Milei.

Después de la elección, el presidente argentino invitó al dueño de X a su ceremonia de asunción, aunque el empresario no pudo asistir. Sin embargo, mantuvieron una conversación donde Milei agradeció a Musk por apoyar las ideas de libertad y por su influencia global. Este último expresó su deseo de éxito al mandatario y reconoció el potencial histórico de Argentina, prometiendo una futura visita al país.

Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo.

Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea,… — Javier Milei (@JMilei) December 6, 2023

Reacciones en redes sociales que replicó Javier Milei



Por su parte, Milei ha estado activo en redes sociales desde Davos, compartiendo diversas reacciones de usuarios que elogiaron su discurso.



Entre las publicaciones más destacadas, se encuentra una caricatura que muestra al presidente de Argentina enfrentándose a corporaciones y organismos internacionales como Pfizer, Meta, la Unión Europea y Disney, con la frase “Todos ustedes están equivocados”. Además, compartió una ilustración de un león, símbolo patrio, golpeando la bandera del comunismo.

Javier Milei y su clase de economía en el foro de Davos,es absolutamente magistral. Referencias claras a la escuela austriaca y plantó al postmaterialismo marxista como un enemigo a combatir, justo en frente de sus financiadores.QUÉ GRANDE MI PRESIDENTE!🇦🇷#ArgentinaFaroDelMundo pic.twitter.com/AJ18vDUSJj — Camila✨ (@CamilaLiberal34) January 18, 2024

Además, replicó una ilustración de un león envuelto en la bandera argentina, simbolizando la lucha contra el comunismo.

Siguiendo esta línea, el usuario SallyMayweather publicó varios memes relacionados con la presentación de Milei, incluyendo uno que muestra al presidente enfrentándose al Foro Económico Mundial, acompañado de la cita "Sí, están todos equivocados".

