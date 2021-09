‘Las universidades son para divertirse, no para aprender’: Elon Musk

El magnate fundador de exitosas compañías como Tesla y SpaceX, Elon Musk, es famoso también por su particular visión del mundo que, en varias ocasiones, se ha encargado de dar a conocer.



Por ejemplo, durante la conferencia ‘Satellite 2020’ habló sobre el conocimiento y cómo en sus empresas no es necesario tener un título universitario para acceder a un puesto de trabajo, ya que esto no garantiza que la persona tenga una “habilidad excepcional”.



Musk también hizo una declaración polémica respecto a asistir a una universidad y aseguró: “Son básicamente para divertirse y demostrar que se pueden hacer tareas, pero no para aprender”.



El multimillonario explicó que hay más de un exitoso empresario que no necesitó del diploma profesional para llegar a donde está. Por ejemplo, Bill Gates, de Microsoft; Steve Jobs, de Apple; y Larry Ellison, de Oracle; dirigen exitosas compañías y abandonaron la universidad.



Musk también ha señalado en múltiples ocasiones que en sus empresas busca principalmente talento, creatividad y habilidad para la innovación y no solo a alguien con éxito académico. Sin embargo, que una persona cumpla con esas habilidades y adicionalmente tenga un título, no lo dejará por fuera de alguna de las empresas del magnate.



Musk afirmó que hay más de un exitoso empresario que no necesitó del diploma profesional para llegar a donde está. Foto: Istock

En la misma conferencia, el hombre habló sobre los autodidactas y la oportunidad que brinda internet para aprender sobre cualquier tema sin importar el lugar ni el momento.



“No necesitas ir a la universidad para aprender cosas, ese conocimiento está disponible de forma gratuita”, dijo.



A pesar de sus declaraciones, Musk sí tiene títulos profesionales: uno en física y otro en economía.



El empresario también ha sido noticia en los últimos días tras informar a través del medio estadounidense ‘Page Six’ que se separaría de su actual pareja, la cantante canadiense Grimes.



Los dos llevan una relación de tres años y tienen un hijo pequeño llamado X Æ A-Xii Musk.



“Estamos semiseparados, pero todavía nos amamos, nos vemos con frecuencia y nos llevamos muy bien”, dijo a ese medio.



Sobre las causas, comentó que cada uno tiene sus proyectos laborales en distintas ciudades, lo que los llevó a tomar dicha determinación.

Elon Musk y su pareja, la cantante canadiense Grimes, de quien se separaría. Foto: AFP

