Como si se tratara de un mal chiste, el nuevo dueño de Twitter Elon Musk fue víctima de una suplantación de identidad en esa misma red social. La cuenta, que se hacía llamar ‘Elon Musk Spanish’, afirmaba que era propiedad del famoso empresario y que se encargaba de difundir contenido para las personas que hablaban español.



Con más de 13 mil seguidores, este perfil tomó rápidamente mucha popularidad y empezó a ser controversial en el momento en el que habló de los candidatos que se disputan actualmente la presidencia de Colombia.

Este es el afiche con el que el Partido Liberal acompañará la campaña de Federico Gutiérrez. Foto: Archivo particular

En uno de estos tuits la cuenta falsa se refirió a Federíco Gutiérrez, a quien le manifestó su apoyo, al igual que lo hizo el Partido Liberal el día de hoy. Lo malo de este, es que su soporte, al contrario que el del partido, no provenía del verdadero Elon Musk.



No obstante, el tuit decía: “If I were Colombian, I would vote for Federico Gutierrez” (Si yo fuera colombiano, votaría por Federico Gutiérrez).

Los tuits que siguieron tuvieron como protagonista al representante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, al que atacaron en varias ocasiones.



“Whatever less Petro” (El que sea menos Petro, en español) y “Colombia cannot put its freedom at risk, you have to know how to vote” (Colombia no puede poner en riesgo su libertad, hay que saber votar) fueron algunos de los trinos más famosos.

Estos fueron algunos de los tuits que publicó la cuenta. Foto: Twitter: @ElonMuskSpanish

Su crecimiento y credibilidad fueron tales que estos tuvieron más de 800 ‘me gusta’ y 200 retuits. Por último, y antes de ser suspendida por violar las normas de la comunidad, el perfíl hizo referencia a las similitudes de Rodolfo Hernández con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump.



“I think that Rodolfo Hernández is the Colombian Trump. He is the man” (Yo pienso que Rodolfo Hernández es el Trump colombiano. Él es el hombre), fue el mensaje que escribió el falso Elon.

Así luce ahora la cuenta falsa. Foto: Captura de pantalla: Twitter

Además, en torno a Trump también hizo otra referencia. La cuenta tuiteó: “I hope that Colombia will be great” (Espero que Colombia sea grande de nuevo). Esta frase es muy similar a uno de los slogans que usaba la campaña de Trump en 2016, la cual fue muy exitosa y jugó un papel clave en su elección.



Por el momento, luego de que la cuenta fue suspendida, Elon Musk no se ha pronunciado al respecto.

