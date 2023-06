Elon Musk ha pasado de ser la cabeza de importantes empresas tecnológicas a ser uno de los personajes más mediáticos a nivel internacional. En parte, desde que compró Twitter aún más.



Sim embargo, en esta ocasión encabeza los titulares de distintos medios por haberle dado la oportunidad de ingresar a SpaceX, dedicada a la fabricación aeroespacial, a un menor de 14 años.



Se trata de Kairan Quazi, quien hace cuatro años ya era noticia por asistir a la universidad siendo tan joven. Hoy protagoniza artículos de distintos medios a nivel internacional por su nuevo logro profesional que ya lo ha llevado a ser calificado como un prodigio.

Según ha contado él mismo en sus redes sociales, se desempeñará como Ingeniero de Software para "una de las compañías más geniales del planeta", como él la describe en Instagram.



Y es que quien entre a sus perfiles se da cuenta de que se comunica como todo un profesional. De hecho, su más reciente publicación es una queja porque LinkedIn desactivó su cuenta por no tener mínimo 16 años.



"Me acaban de enviar este aviso de que van a eliminar mi cuenta porque no tengo 16 años. Esta es la tontería ilógica y primitiva a la que me enfrento constantemente", escribió a modo de queja.



"¿Puedo estar lo suficientemente calificado para conseguir uno de los trabajos de ingeniería más codiciados del mundo, pero no lo suficientemente calificado para tener acceso a una plataforma profesional de redes sociales?", preguntó.



Entretanto, sus seguidores -así como sus padres- continúan alentándolo para que siga persiguiendo metas tan grandes, pues representa una inspiración para muchos niños alrededor del mundo.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS