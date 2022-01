Entre las cosas que tienen en común Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk no solo destaca el hecho de que son millonarios, también está el que son líderes de opinión e inspiración para aquellos que quieren emprender un camino en la ciencia y a innovación.

Además, si hay algo en lo que los tres concuerdan es que la lectura los ha ayudado a construir su camino hacia el éxito, pues al leer se aprenden grandes lecciones, se reflexiona e, incluso, se encuentran buenos consejos para la vida en general.



De hecho, Elon Musk aseguró, en 'Lex Fridman Podcast', que una de las claves para ser exitoso es leer: "Trate de ingerir la mayor cantidad de información que pueda, y trate también de desarrollar un buen conocimiento general para que al menos tenga una idea aproximada de la tierra del panorama del conocimiento".

Por su parte, Bill Gates confesó que desde niño le interesaron los libros, en especial, de ciencia ficción, pues encontraba emocionantes las historias que "superaban el límite de lo que era posible". Aunque a medida que creció, se interesó más por leer sobre lo que pasaba en el mundo real, en 2021 volvió a sentir interés por la ficción porque son textos que lo hacen pensar "cómo las personas pueden usar la tecnología para responder a los desafíos", aseguró en su blog 'GatesNotes'.



(Lea también: Libros que fueron prohibidos en Colombia a lo largo de su historia).



Por supuesto, Jeff Bezos no es la excepción, los libros han sido el impulso de su éxito de la forma más literal, pues fue una tienda de libros en línea: Amazon, el negocio que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero, más allá de eso, Bezos ha confesado que la lectura fue clave en su formación en como líder.



Así las cosas, le contamos los libros que estos magnates recomiendan para ampliar su visión sobre los negocios y el liderazgo.



(De interés: Doce libros para un 'año nuevo inteligente', según The Wall Street Journal).

Libros que recomienda Bill Gates

- Tap dancing to work (2012) de Carol Loomis

Facebook Twitter Linkedin

Cada año, Bill Gates recomienda libros. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

- A full life: reflections at ninety (2015) del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter



- Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de los que piensas (2018) de Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling y Ola Rosling



- La gran historia de todo (2019) de David Christian



(Puede leer: Los 50 mejores libros recomendados por 50 escritores).



- Amplitud (Range): por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado (2020) de David Epstein



- Aventuras empresariales: doce cuentos clásicos sobre Wall Street (1969) de John Brooks



- Los números no mienten: 71 historias para entender el mundo (2021) de Vaclav Smil. Este autor es el escritor favorito de Gates.

Libros que recomienda Elon Musk

- Nuestra invención final (2013) de James Rodman Barrat



- Superinteligencia: caminos, peligros, estrategias (2014) de Nick Bostrom

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk lee todos los días. Foto: Frederic J. BROWN. AFP

(Le recomendamos: Los famosos multimillonarios que dejarán sin herencia a sus hijos).



- Einstein: su vida y su universo (2007) de Walter Isaacson



- De cero a uno: cómo inventar el futuro (2014) de Peter Thiel



- Howard Hughes: his life and madness (1979) de Donald L. Barlett y James B. Steele



- Guía del autoestopista galáctico (1979) de Douglas Adams



Este último lo leyó cuando tenía entre 12 y 15 años: "Destaco un punto importante que es que muchas veces la pregunta es más difícil que la respuesta. Y si puede formular correctamente la pregunta, entonces la respuesta es la parte fácil. Entonces, en la medida en que podamos comprender mejor el universo, podremos saber mejor qué preguntas hacer", aseguró en una entrevista con Alison van Diggelen, en 2013.



(Además: Bill Gates y Steve Jobs: esta es la teoría que les habría dado el éxito).

Libros que recomienda Jeff Bezos

- Lo que queda del día (1989) de Kazuo Ishiguro. Es de las favoritas de Bezos: "Antes de leerlo, no creía que fuera posible una novela perfecta", reseña 'Business Insider'.

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente, Bezos es el hombre más rico del mundo. Foto: Mark Ralston. AFP

- Empresas que sobresalen (1994) de James C. Collins



- El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable (2007) de Nassim Taleb



(Siga leyendo: Los cuarenta libros que hay que leer antes de los 40, según ‘El País’).



- Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation de James P. Womack y Daniel T. Jones



- La meta: un proceso de mejora continua (1984) de Eliyahu M. Goldratt



- El dilema de los innovadores: cuando las nuevas tecnologías pueden hacer fracasar a las grandes empresas (1997) de Clayton M. Christensen



- De buena a grandiosa: por qué algunas empresas logran dar el salto y otras no (2001) de James C. Collins

Más noticias

Elon Musk dice que extinción de la humanidad es 100 % probable



Con covid, fortuna de más ricos se duplicó, mientras el mundo empobreció



Elon Musk: cinco consejos para que los jóvenes triunfen en la vida



Tendencias EL TIEMPO