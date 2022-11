Desde que Elon Musk tomó las riendas de Twitter hace unas semanas se han visto varias noticias sobre decisiones que ha tomado como despidos masivos, amenazas y represalias públicas. Esto ha hecho que muchos se cuestionen cómo es realmente el magnate como jefe.



No queda duda de que Musk es un hombre poderoso, pues tiene más de 100.000 empleados en sus empresas: Twitter, SpaceX, Tesla y The Boring Company; además, hace parte de las juntas directivas de OpenAI y Neuralink.



(Lea también: Elon Musk testifica ante tribunal para defender su remuneración en Tesla).

Quema a los ejecutivos con el calor del fuego de una batería FACEBOOK

TWITTER

Aunque poco solía hablarse sobre sus comportamientos como jefe, la atención mediática que ha adquirido su compra de Twitter ha centrado la atención de muchos en su imagen pública, lo que ha animado a varios empleados y exempleados suyos a revelar cosas que para el resto del mundo eran desconocidas.



El diario Los Angeles Times publicó en las últimas horas un análisis sobre el historial de Elon Musk como jefe, en el cual lo señalaron de "quemar a los ejecutivos con el calor del fuego de una batería", "tomarse las críticas como algo personal" y "despedir a la gente por capricho".



Aunque el diario tuvo acceso a varias personas que han trabajado para Musk, aclaró que el magnate hace que los nuevos empleados firmen estrictos acuerdos de confidencialidad, por lo que es difícil conocer todas las historias.



(Puede leer: Musk pospone la verificación de pago en Twitter y define fecha).

La 'mecha corta' de Musk

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk ha advertido en los últimos días sobre una posible recesión. Foto: Archivo EFE

Una de las acusaciones más recurrentes contra Musk está relacionada con su paciencia, por lo que muchos de sus empelados, que lo conocen desde hace tiempo, evitan su presencia si algo en la compañía va mal y es importante para el magnate.



Los Angeles Times recordó una anécdota del 2017, cuando Musk "buscaba a quien culpar" después de que se estropearan sus planes para la automatización de vanguardia en la fábrica de baterías de Nevada de Tesla y se cruzó con un joven ingeniero.



"¡Oye, amigo, esto no funciona! ¿Tú hiciste esto?", le habría dicho Musk al joven, quien le habría respondido confundido: "¿Quieres decir, programar el robot? ¿O diseñar esa herramienta?”.



"¿Hiciste esto?", insistió Musk, pero el joven le respondió que no entendía a qué se refería y el dueño de la compañía explotó contra él: "¡Eres un idiota! ¡Vete y no vuelvas!".



(Le puede interesar: Elon Musk despide a empleado que lo corrigió públicamente en Twitter).

Cómo descarga su ira

El libro Power Play, de Tim Higgings, reveló actitudes de Musk que permitirían entender cómo reacciona cuando tiene ira. En esta obra publicada en 2021, y que trata sobre la compañía de autos eléctricos Tesla, el autor contó la historia de Peter Rawlinson, un exejecutivo de esa empresa que lideró el desarrollo del Model S, pero se fue para fundar Lucid Motors.



Según el autor del libro, Rawlinson, al igual que otros ejecutivos, abandonaron Tesla debido a "la furia de Musk". Sobre esto, el multimillonario dijo una vez que el no explotaba de ira, sino que hacía comentarios "claros y francos".



Pero otra de las quejas de sus exempleados es que Musk, al parecer, ha tomado represalias cuando le plantean problemas sobre sus empresas. En este aspecto Los Angeles Times recordó la historia de Cristina Balan, ingeniera del Model S de Tesla.



(Le recomendamos: Carro de Tesla mató a dos personas cuando iba a estacionar en piloto automático).



Balan envió un correo electrónico a Musk contándole sobre lo que consideraba problemas graves de seguridad en el diseño del auto. Después de esto la llevaron a una reunión en una sala de seguridad donde la despidieron.



La mujer ha intentado durante más varios años demandar a Tesla por difamación, pero, según la mujer, los abogados de la compañía han evitado que ella presente las pruebas ante un juez.

Facebook Twitter Linkedin

El robot tendrá el nombre de 'Tesla bot'. Foto: Felipe Trueba. EFE

Desacato de órdenes

En marzo de 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19, el estado de California ordenó el cierre de fábricas como medida de prevención del virus, pero Musk desafió la orden y mantuvo la planta en funcionamiento. Sin embargo, tuvo que cerrar temporalmente debido a la presión de las autoridades.



Dos meses más tarde, cuando reabrió la fábrica, dijo a sus empleados que podrían quedarse en casa, pero no les pagaría. Además, las autoridades del estado le advirtieron que podía ser peligroso reabrir tan pronto, pero él amenazó con trasladar la sede de Tesla de California a Texas, lo cual cumplió en 2021.



TENDENCIAS EL TIEMPO