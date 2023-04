¿Qué posibilidad hay de que dentro de un mismo territorio se alberguen varios récords como el del ‘hombre más alto’ o ‘el hombre más bajo’? Pues, de hecho, es lo que sucede en Colombia.



A estos dos mencionados se le suman el del ‘hombre más fuerte’, pero no del mundo, sino del país. Le contamos quiénes son.

Asdrúbal Herrera Mora, el hombre más alto de Colombia

Este hombre a sus 37 años no ha parado de crecer y a día de hoy tiene el récord Guinness como el hombre más alto de Colombia. Tal es su popularidad que reúne miles de seguidores en Instagram y ha sido invitado a programas de televisión como ‘Yo, José Gabriel’, pero su vida no ha sido precisamente fácil.



De hecho, su misma condición ha desencadenado varios problemas. Estando en el colegio tuvo que ausentarse de clases para asistir a múltiples exámenes médicos, también fue víctima de acoso y su movilidad se complica, pues un medio de transporte común como el bus se le hace incómodo.



Por otro lado, su hermana es la encargada de confeccionar cada una de sus prendas, pues las que venden en las tiendas no son de su talla.

Edward Niño, el hombre más bajo en la Tierra

Este bogotano de 35 años mide apenas 72,10 cm, la estatura que tendría un bebé de entre 10 y 12 meses. Por esta razón fue declarado por la organización de los Guinness World Records como el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad.



Edward vive en su ciudad natal, más exactamente en la localidad de Bosa, junto a su familia -es el mayor de cuatro hermanos-. “Soy bendita entre los hombres”, le dijo su madre, doña Nohemí, a EL TIEMPO.



De hecho, ella recuerda que desde que nació su hijo era más pequeño, pues midió apenas 38 cm., así que los doctores se interesaron en su caso, pero después de muchas idas al médico ella se cansó: “Le dije: ‘doctor, si hay solución para él, dígamelo, pero si están estudiándolo como conejillo de indias, no lo voy a permitir más’ Pensé que si Dios me lo dio así, que Dios obrara sobre él”.



En el transcurso de su vida, Edward, al igual que Asdrúbal, ha experimentado dificultades. Solo pudo estudiar hasta séptimo grado y ha sufrido de miopía, cataratas, dolor en sus rodillas y piernas, cálculos y debe tomar Tiroxina de por vida.



Emanuel Mendoza, el más fuerte de Colombia

Emanuel Mendoza ya va por su cuarto título del hombre más fuerte de Colombia, lo que lo ha llevado a ser reconocido en competencias de otros países también, de hecho a mitad de año viajará a Portugal para participar del Strongman Champions League.



Sin embargo, resalta que no es mucho el apoyo que recibe: “Le toca a uno como atleta llevar por medio de sus propios recursos el deporte entonces invito a empresas interesadas que quieran apoyar el deporte como hoy en día lo he hecho con mi propio sacrificio y llevando la bandera de Colombia no solamente siendo campeón nacional, sino Suramericano y Latinoamericano”, según se lee en Telemedellín.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS