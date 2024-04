Ellos son los participantes del ‘Desafío’ que ya murieron

A las pantallas del Canal Caracol volvió uno de los realities más esperados por los colombianos, el ‘Desafío xx’. Este año están celebrando 20 años al aire, lo que significa que han inspirado a varias generaciones a hacer deporte para algún día tener la oportunidad de participar en el programa.

Además, este reality suele emocionar a los televidentes, pues no solo pueden ver las pruebas físicas para que los concursantes obtengan beneficios económicos y ganen el programa, sino también todas las situaciones que ocurren con la convivencia de los participantes.

A lo largo de estos años, por el ‘Desafío’ han pasado una gran cantidad de participantes, incluso, algunos se han vuelto grandes celebridades y son reconocidos en el país.

Sin embargo, muy pocas personas conocen que algunos participantes de este programa ya fallecieron y lastimosamente lo hicieron en circunstancias trágicas.

María Fernanda Aguilar



‘Mafe’ Aguilar era una reconocida modelo e influencer que participó en ‘El Desafío: Súper Humanos’ en el 2018. Al salir del show, ‘Mafe’ sufrió de un lamentable accidente en el que perdió la vida.

En el 2019, el 30 de junio, María Fernanda perdió la vida en una de las playas del municipio de Puerto Colombia, Atlántico. La joven se encontraba nadando con unos amigos y su novio, cuando el oleaje los alejó de la playa. Al parecer, su pareja se estaba ahogando y ella, en un intento por salvarlo, terminó ahogada en el mar.

El programa “El expediente final” de Caracol Televisión entrevistó al mejor amigo de María Fernanda y, según él, el accidente sucedió de esta manera: “Bajamos al mar porque ella tenía una idea de tomarse una foto, se la tomé y la alcanzó a postear enseguida, después de eso, ella misma decide que nos vamos a meter. Yo estaba viendo el mar bastante picado, por eso no me apetecía meterme, entra ella con Julián [su novio] (...) y empiezo a escuchar que gritan por ayuda, yo me meto a ayudarlos, pero terminé en la misma situación que ambos”.

Diego Andrés Díaz



Era conocido como ‘El Burro’, por su capacidad para cargar objetos de gran peso, y formó parte del reality en el 2011. En el 2022, a sus 42 años de edad, Díaz fue asesinado en extrañas circunstancias en el estado de León, México. Él residía hace varios años en ese país ejerciendo su profesión como abogado.

Según la información obtenida por los medios locales, el atleta recibió un disparo con un arma de fuego, mientras unos hombres intentaban robar las pertenencias de su casa.

En ese momento, el hermano de Diego, José Díaz, habló con Caracol Radio y comentó que la información que recibieron de las autoridades de ese país fue “qué hombres armados llegaron hasta la vivienda donde residía y le dispararon. Al parecer se llevaron varias pertenencias, además nos dicen que hay dos personas capturadas como presuntas sospechosas del homicidio”.

Diego Andrés Díaz participó en la edición del 'Desafío' en 2011. Foto:Caracol Televisión Compartir

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

