Elliot Page: primera foto de su cuerpo tras su mastectomía

El actor Elliot Page, quien se declaró como persona transgénero en diciembre del 2020, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece en traje de baño por primera vez desde que anunció su transición.

En la publicación, compartida el 24 de mayo, Page posó al lado de una piscina con una gran sonrisa en su rostro y una pantaloneta roja. Acompañó la imagen con los hashtags #transjoy y #transisbeautiful.



Varias figuras públicas lo han elogiado por su aspecto.



"¡Amigo, veo por qué me aplastaste en ese entrenamiento!", comentó el actor Justin Cornwell, quien, además, fue su compañero en la serie ‘The Umbrella Academy’.



“Hot”, escribió la cantante Miley Cyrus.



A finales del mes de abril, el actor, de 34 años, habló acerca de su cirugía para extraer el tejido mamario y la calificó como su “salvavidas”.



En una entrevista con Oprah Winfrey dijo que someterse a la operación para tener un pecho masculino le permitió “sentirse cómodo” en su cuerpo por primera vez.



"No solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado y es el caso de muchas personas. (...) Estás saliendo de la ducha, la toalla está alrededor de tu cintura y te estás mirando en el espejo como 'Ahí estoy'. Ya no tengo el momento en el que estoy en pánico”, afirmó.



También mencionó, en medio de lágrimas, que lo que más le generaba alegría en su transición eran las "pequeñas cosas", como poder usar una camiseta con tranquilidad.



La estrella de ‘Juno’, película ganadora de un Oscar, se ha destacado por su activismo a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+ desde que se declaró lesbiana en 2014.



Seis años después, el actor dio a conocer su nueva identidad a través de redes sociales. En un comunicado, explicó que sus “pronombres son él/ellos” y mostró su preocupación frente a las situaciones que enfrentan las personas trans.



"Tengo miedo de la invasividad, el odio, las bromas y la violencia. (...) Las estadísticas son asombrosas: La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles", escribió.

