Elliot Page y famosos del mundo que se volvieron transgénero

Jake Zyrus



El joven actor fue visto por primera vez en la pantalla chica como ‘Sunshine Corazón’, en la reconocida serie de Ryan Murphy ‘Glee’. Años después confesaría en Twitter que es un hombre trans.



“Mi alma es masculina. No voy a pasar por esa etapa en la que se cambia todo. No voy a cambiar mi cuerpo. Cambiaré esto: me he cortado el pelo y llevo ropa de chico, pero eso es todo”, fue su mensaje en redes.