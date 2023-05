La participante del programa Love Island, Ellie Spence, confesó por medio de Instagram que estuvo muy cerca a la muerte tras empalarse con una puerta de púas.



Spence narró que a sus 18 años se incrustó un tornillo muy cerca de una arteria principal en la entrepierna por accidente que casi le causa la muerte.



"Por esta época, justo antes del verano, cuando tenía 18 años, me empalé en una puerta de acero con lanzas y casi me suicidé accidentalmente", dijo la mujer de 25 años.



Fue en la madrugada, alrededor de las 3:00 a.m., cuando regresaba de la casa de un amigo que "piso mal" y terminó en el suelo mientras perdía mucha sangre.



"Acababa de terminar mis exámenes de nivel A y yo y una de mis mejores amigas, Livvy, salimos de noche, regresamos a su casa en las primeras horas de la mañana y la puerta frente a su casa estaba cerrada", aseguró Spence.



"Después de escalar la puerta y llegar a la cima, puse mi pie en la barra entre las lanzas, mi pie resbaló y una de las lanzas me atravesó directamente en la articulación de mi pierna", continuó afirmando en su cuenta la mujer.



Su amiga, Livvy, no se dio cuenta que su amiga estaba tirada en el suelo hasta después de unos minutos.



Cuando la halló, ayudó a Ellie a separarse de la puerta a la que estaba enganchada e inmediatamente la llevó al hospital.



"Me llevaron de urgencia al hospital y me dijeron que estaba a 3 mm de mi arteria principal, así que solo una pequeña lágrima más me habría desangrado y moriría colgando de la puerta", expresó en su publicación.



Spence asegura que le debe la vida a su amiga y expresó la gratitud que sentía hacia ella. Además, por medio de su publicación, envió un sentido mensaje sobre la importancia de aceptar el cuerpo tal y como es, pues Ellie tiene algunas cicatrices que le dejó el suceso en la parte baja de su cuerpo.



A continuación, las imágenes que publicó la joven:



Tenga en cuenta que las imágenes tienen contenido gráfico de las heridas que presentó Spence.

