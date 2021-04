Ella es quien inspira a Jader Valencia, jugador del momento en Millos

Jader Valencia, jugador de Millonarios quien se convirtió en un ‘héroe’ cuando aseguró la victoria en el clásico contra Santa Fe, permitiendo el ingreso de su equipo a los ocho mejores de la Liga, también ha sido afortunado en el amor. Actualmente sostiene una relación con Sofía Carvajal, una joven futbolista que reside en Estados Unidos.

Carvajal, de 20 años, se encuentra en el equipo de Oklahoma City University, en donde está estudiando economía. Anteriormente jugó en el Bogotá FC, en el Santa Fe Sub-17 y en el equipo de Rose Stateus College, también de Oklahoma.



A pesar de jugar en dos países distintos, la pareja da a conocer su noviazgo en las redes sociales. En las publicaciones de Instagram de Carvajal, ambos aparecen bailando, divirtiéndose y viajando por distintas partes de Europa, como, por ejemplo, el parque de Disney de París (Francia).

Con respecto al logro que obtuvo Valencia el pasado domingo 11 de abril, el jugador subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se ve un detalle de su novia junto con un mensaje que dice: “Estoy muy orgullosa de ti, sé lo fuerte que has luchado y vamos por más”.



El delantero, de 21 años, también dijo en entrevista con el ‘Gol Caracol’ que su novia ha sido un gran apoyo en su carrera.



“Ella sabe mucho de fútbol porque es jugadora, me da indicaciones, ella es muy autocrítica, me dice a veces lo que puedo hacer o mejorar y me motiva demasiado tener ese apoyo, es clave para mí”, aseguró.



Valencia jugó en el equipo francés RC Lens desde mediados del 2019, luego de estar en 27 partidos con Millos y anotar cuatro goles. En el país europeo no jugó en el primer equipo, sino en el filial, que participa en la cuarta división de Francia.



En enero del 2021, volvió a Millonarios con todas las ilusiones de triunfar. “Llegué con hambre de gol, de triunfar y todo lo que está pasando es fruto de eso'', dijo.



Agregó que en este momento está concentrado en “vencer a Cali” para “seguir en esa racha positiva”.



El partido Millonarios vs Cali se disputará este domingo 18 de abril a las 3:30 p.m. Los hinchas podrán verlo por WinSports.co



