Luisa Ramírez se ha ganado el halago de miles de internautas, quienes aplauden la forma como afronta su rutina diaria como conductora en el Sistema Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá. La mujer es la nueva sensación de TikTok por grabarse al volante recorriendo las carreteras de la capital.



Como en muchos de sus videos, recoge varios audios para adaptarlos de forma cómica durante cada trayecto, sobre todo cuando se encuentra esperando el relevo de la ruta para poder empezar de nuevo su turno.

En una de sus grabaciones expresa lo extenuante que es trabajar en esa labor, pues hay circuitos que pueden durar hasta siete horas de ida y regreso a causa de los largos embotellamientos que se presentan en las zonas más neurálgicas de la ciudad.



La mujer ha logrado una gran notoriedad en la plataforma y hoy cuenta con una comunidad de más de 79 mil seguidores y ha recibido en todas sus publicaciones un cúmulo de 360 mil “Me gusta”.



Sus videos son ampliamente comentados por algunos internautas que destacan con humor la imaginación que tiene la operaria para crear sus videos: “Ella se ve que es de las que arranca cuando lo ven llegando al paradero”, “con razón no pasaba el bus, estaban haciendo videos”; “Ten cuidado, no uses el celular mientras conduces” y “ah bueno, ya entendemos porque se tardan tanto en pasar los buses”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



