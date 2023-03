Ray Cabrera saltó a la fama hace unas semanas, de la mano de ‘Severo Sinvergüenza’, un establecimiento ubicado en Cali que se hizo viral en redes sociales por su insólita y controvertida manera de atender a los clientes.



Sin tapujos, pudor o ‘vergüenza’, este negocio dedicado a la venta de waffles en forma de penes y vaginas ofrece a sus visitantes una experiencia de sensualidad inmersiva que no deja ni el más mínimo detalle al azar. Desde la preparación hasta la elección de los toppings y el consumo del producto, los trabajadores se encargan de simular diversas situaciones íntimas con los visitantes.

Sus singulares métodos de atención al cliente y sus productos hicieron del emprendimiento caleño toda una sensación en redes. Aunque también lo hizo Ray Cabrera, quien con sus rasgos físicos, una actitud arrolladora y movimientos sensuales ha puesto a suspirar a más de una comensal del establecimiento.

El hombre reveló en entrevista que viene de Venezuela y lleva varios años e territorio colombiano. Foto: Facebook: Severo Sinvergüenza Cali / Instagram: @ray.cabreraa

Convertirse en una estrella en redes sociales tiene sus desafíos y eso bien lo sabe el trabajador de ‘Severo Sinvergüenza’, quien ha estado bajo la mira de visitantes y seguidores que van en busca de un mismo objetivo: conocer todos los detalles acerca de su vida.

¿Quién es la novia de Ray Cabrera, trabajador de ‘Severo Sinvergüenza’?

Durante las primeras declaraciones al público, Ray Cabrera fue enfático con su situación sentimental. “Tengo un bebé, pero en este momento no tengo pareja”, dijo en diálogo con el influenciador @CalicheHabla a inicios de marzo. No obstante, eso no le ha impedido conocer personas y abrir su corazón a nuevas experiencias.



En entrevista reciente con ‘Tropicana’, el modelo venezolano reveló que, aunque no tiene una relación oficial con ninguna mujer, sí hay alguien que “está apenas entrando en su corazoncito”.

La misteriosa mujer no quiso dar su nombre, destapar detalles de su vida o mostrarse ante las cámaras del programa, pero sí dejó al descubierto que el trabajo o la ocupación de una persona no la define en su vida sentimental.



“El trabajo yo siento que no define como tal a la persona, una cosa es el trabajo y otra la que tú eres como ser humano”, señaló la mujer para la emisora citada anteriormente.

Al parecer, se trata de Lizeth Cardona, cuyas fotografías han sido replicadas por varios portales de entretenimiento. La mujer habría estado acompañando a Cabrera en sus entrevistas en medios de comunicación, que cada vez se hacen más recurrentes por la popularidad que ha adquirido el negocio.



Ray Cabrera arribó a territorio colombiano hace algunos años en busca de mejores oportunidades. Fue en ese momento que se le presentó la ocasión de fungir como mesero de ‘Severo Sinvergüenza’, un establecimiento sobre el cual las autoridades de la ciudad han volcado su atención por las controvertidas escenas que han circulado en redes sociales.



En medio de la conversación con ‘Tropicana’, el modelo venezolano dijo: “En este momento estoy enfocado en crecer y en buscar una mejor vida para mi hijo, para mi mamá y mis familiares. La verdad por el momento no estoy interesado (en tener una pareja)”.

El apoyo y la popularidad que ha adquirido en redes lo ha hecho objeto de algunas propuestas indecentes. Al respecto, señaló entre risas: “La propuesta más indecente que me han hecho es chupar... bueno, ni mencionarlo. Chupar aquello".

