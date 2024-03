Ella es la exnovia de Melfi, también la conoció en un reality y por esto terminaron

En ‘La casa de los famosos Colombia’ 22 celebridades deberán convivir durante 17 semanas, sobrevivir diferentes retos y evitar ser eliminados. Desde su estreno, estas figuras públicas han tenido que enfrentarse a roces, peleas y a las nuevas amistades que han surgido.



Miguel Melfi, uno de los integrantes, ha sido el protagonista de muchas polémicas por su acercamiento con Nataly Umaña. Sin embargo, no es la primera vez que el panameño se involucra con una participante en un programa de televisión.

El cantante panameño ha pasado gran parte del tiempo junto a la actriz colombiana. Los concursantes en repetidas ocasiones se han abrazado en la cama y, también, fueron castigados por cerrar la puerta mientras usaban el baño. Incluso, en un reto se dieron un beso y han sido criticados por irrespetar la relación de 12 años de Umaña con el actor colombiano Alejandro Estrada.

No es la primera vez que Miguel Melfi encuentra el amor en un ‘reality’. Antes de ser parte del programa de RCN Televisión, el cantante participó en ‘El poder del amor’. Junto a Andreína Bravo ganaron la temporada y recibieron un premio de 15.000 dólares, cada uno.

Génesis Andreína Bravo Jara nació en Guayaquil y es una cantante de género urbano. Es conocida por canciones como ‘Bandolera’ y ‘Refugio. En Instagram acumula más de 1.2 millones de seguidores.

La artista conoció al panameño en el programa. Allí, se enamoraron y lograron coronarse ganadores. Sin embargo, su relación despertó curiosidad en los internautas, ya que terminaron poco después de llevarse la victoria. ‘El poder del amor’ emitió su episodio final el 19 de diciembre de 2021 y la pareja terminó en enero de 2022.

En una entrevista para ‘Mariela TV’, Miguel Melfi aclaró los detalles sobre su ruptura con la ecuatoriana. “¿Por qué piensan que la utilicé? ¿Qué tenía que haber hecho o a cuánto tenía que haber llegado la relación?”, exclamó.

“Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí. Nosotros sí sentimos lo que dijimos allá. Eso es lo que a mí me molesta de muchos medios acá que han hablado de mí y dicen que: ‘Ay, Miguel la utilizó, él solo quería ganar, solo era el dinero’”, continuó sobre las especulaciones dentro de la farándula.

“¿Ellos estuvieron conmigo las veces que yo lloré con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que sufrí con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que estuve feliz con ella?”.

Después, Melfi fue a ‘En contacto’ un programa matutino de Ecuavisa en el cual dio sus últimas declaraciones sobre el tema.

“Nosotros dos sabemos cuáles fueron los motivos: no fue por una relación con nadie más, no fue porque me vinculé con nadie. Simplemente nosotros teníamos algunos problemas ya tiempo atrás”, expresó.

