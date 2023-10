¿Quién es la exnovia de Felipe Saruma? Su actual pareja es un reconocido cantante

Los rumores de una ruptura entre el creador de contenido, Felipe Saruma y Andrea Valdiri, crecieron luego de que a la modelo se le vio sin su anillo de matrimonio, ante los comentarios ella aseguró que esto fue porque bajó de peso y por esta razón ya no le quedaba su argolla, explicación que no convenció a los internautas.



Tras esto, la también ‘influencer’ confirmó que se mudaría a Barranquilla, lo que generó más dudas en sus seguidores, quienes aseguraban que esa era la prueba de que su relación sí había terminado. Luego, la pareja publicó una foto en una historia de Instagram que probaría que ellos no se habían divorciado.

Además, Andrea Valdiri realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, en la que le preguntaron sobre su esposo, a lo cual contestó brevemente que él estaba bien y que se volverían a ver pronto. Debido a todas las especulaciones por parte de los internautas, se conoció quién es la exnovia de Felipe Saruma.



Ella es Ashley Ordóñez



La joven de 26 años, Ashley Ordoñez Arévalo, fue señorita Bucaramanga en 2015, cuando tenía 20 años, en ese entonces se consideraba una amante de la lectura y el deporte. Además, estudiaba Comunicación social y periodismo, según ‘El Universal’.



Actualmente, es conocida por su contenido en las redes sociales, el cual está relacionado con el estilo de vida, ‘sketches’ y el modelaje, ya que realiza colaboraciones con diversas marcas de ropa.



Respecto a su relación con Felipe Saruma, al parecer habría iniciado en 2020, pero desde 2019 se les veía juntos en diversos videos para Instagram y TikTok. No fue sino hasta el 25 de julio de 2020 que los ‘influencers’ publicaron su primera foto juntos, lo que confirmó su relación.



Tras esto, ellos publicaron más contenido en el que aparecían juntos y estaba relacionado con la vida en pareja, como los celos y las diferencias que se pueden encontrar mientras se conoce a la otra persona. Sin embargo, un tiempo después dejaron de aparecer juntos en las redes y nunca se aclaró por qué terminaron.



El nuevo novio de Ashley Ordóñez

Si bien Felipe Saruma continuó su vida sentimental al lado de Andrea Valdiri, Ashley Ordóñez también hizo lo mismo, puesto que en una de sus más recientes publicaciones dejó conocer al cantante con el cual sostiene una relación, se trata de Adso, quien es reconocido por canciones como ‘La Vuelta’ o ‘Como si nada’.



Los dos han dejado ver que están muy enamorados, puesto que en sus respectivas cuantas han posteado diferentes fotografías juntos, en las que citan “Borrachos de amor” y “Hasta pediría un adelanto a la disquera, solo pa’ comprarte las cositas que tú quieras”.

ADSO ALEJANDRO - COMO SI NADA

