Ahora mismo, la noticia que hizo dejar con la boca abierta a más de una persona en el mundo, fue la confirmación oficial que hicieron Feid y Karol G de su relación.



Todo parece indicar que los rumores en las redes sociales eran ciertos, desde hace un buen tiempo la pareja de reggaetoneros paisas estaban saliendo, pero para evitar uno que otro problema no lo había revelado.

Karol G y Feid llegaron tomados de la mano a un concierto en Miami, Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

No obstante, hace exactamente tres días, la reconocida pareja se dejó ver por primera vez agarrados de la mano llegando a un concierto en Miami en donde Feid interpretaría sus canciones.



Desde ese momento las redes no paran de hablar y de reaccionar a dichas fotos, pues aparte de que se haya revelado una relación secreta se pudo ver a Karol G un poco diferente, pues su cuerpo lucía de una forma más esbelta y marcada.



Esto haría que los internautas comenzaran a indagar y a preguntar cómo después de unos meses de no estar en los escenarios pudo lograr tal cambio.

Entrenadora de Karol G se expresa sobre las críticas y señalamientos con respecto a su cambio físico pic.twitter.com/ibC3RjyR9R — Tu Bestie💘👑 (@ValenBestie26) June 17, 2023

Todo se aclararía gracias a la entrenadora personal de la intérprete, Yarishna Ayala, pues dejó como primicia a través de su red social Instagram que Karol G lleva un tiempo cuidando su cuerpo para estar preparada para su vuelta a la vida artística.



Obviamente, ‘La bichota’ no lograría este resultado tan llamativo sola, ya que su entrenadora Yarishna Ayala, es conocida en el mundo del entretenimiento como una importante fisicoculturista que por sus logros y esfuerzo conseguidos fue recomendada para que estuviera a cargo del aspecto físico de la cantante colombiana.



Pero no solo eso, sino que también la famosa preparadora física se ha convertido en una gran amiga de la cantante y por ello salió a defenderla de las acusaciones que se le hacían en las redes, como por ejemplo que se había operado para conseguir su actual figura.

Para recalcar, dicha mujer, asegura que Karol G solo ha tenido un cambio de mentalidad, pues su compromiso y disciplina se han visto en aumento que han llegado a afectar para bien su propio cuerpo y mente.

Karol G: Así ha sido la exitosa carrera de 'La Bichota'

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

