¡Increíble parecido! Vea a la doble exacta de Jennifer Aniston

Un usuario en Twitter publicó una foto en la que mostraba que una de sus amigas era idéntica a la estrella de Hollywood de 52 años, Jennifer Aniston. La publicación la realizó este 8 de marzo y enseguida sus seguidores se sorprendieron por el increíble parecido, lo que generó que pocas horas después, la imagen se hiciera viral.

“Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!”, escribió el usuario @leoyapur en la publicación, que ya cuenta con 165 mil ‘likes’, más de 5 mil ‘retweets’ y 914 comentarios.



“No distinguí cuál es cuál”, “el parecido en nariz y mentón es idéntico”, “la pueden contratar como doble de seguridad”, “pensé que era Jennifer Anniston tomándose una foto con tu amiga” son algunos de los comentarios.



Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/1Iv8ZTnXtX — Leo Yapur 💭 (@leoyapur) March 8, 2021

Según el medio argentino ‘Infobae’, la mujer de la foto se llama Florencia Trossero y dijo para el programa ‘Arriba, argentinos’ que su familia y amigos le hablan constantemente sobre su parecido con la estrella de Hollywood y, aunque siente que tiene ‘un aire’, no piensa que sea idéntica.



“No sé si por la pose o qué salí igual, y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago”, aseguró.



Por otro lado, las opiniones están divididas en redes, pues algunas personas creen que Trossero es la doble exacta, mientras que otras no le ven parecido.



Los ojos, la nariz, la forma de la cara, las cejas y hasta el color de piel se parecen jaja dale — Mejoralito 🇵🇾🇦🇷 (@MrsMejoralito) March 9, 2021

Acerca de la foto, dijo que fue tomada en la boda de un primo y está posando junto a su hermana, quien afirmó “yo también soy famosa y nadie me nombra”.



Trossero manifestó que no se esperaba que la imagen se volviera tan mediática: “Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo”.



La fama que le ha generado le recordó una anécdota con un exnovio, en la que ella le hablaba de su parecido con Aniston y el hombre se empezaba a reír de su comentario: “Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito”.



Agregó que está soltera y que “si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram, así que…”.



Este comentario tiene relación con los rumores que han surgido últimamente sobre una posible reconciliación entre Pitt y Aniston. Según ‘Star Magazine’, esta pareja de actores han vuelto a revivir ‘la llama de la pasión’ con supuestos encuentros amorosos en la mansión de la actriz, situada en el lujoso barrio de Bel-Air, en la ciudad de Los Ángeles.



Por el momento se desconoce si la estrella de Hollywood conoce la imagen o ha dicho algo de su 'doble' argentina.

