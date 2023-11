Ella es la actriz que se robó el corazón de Juan Pablo Urrego

No cabe duda de que Juan Pablo Urrego ha logrado conquistar los corazones de más de un colombiano con su interpretación del famoso ciclista, Rigoberto Urán en la nueva novela del canal 'RCN'.



Con su gran talento, el paisa ha demostrado su versatilidad para protagonizar todo tipo de papeles, además de formar una distinguida carrera actoral en la que ha compartido escenario hasta con la destacada actriz de Hollywood, 'Tilda Swinton' en la cinta independiente, 'Memoria'.

Por el reconocimiento a gran escala que ha construido el paisa, es que cada vez tiene más adeptos, y parte de ellos le siguen la pista de cerca, sobre todo en su vida personal.



Aunque el actor ha demostrado ser un poco reservado respecto a su intimidad, este se ha dejado ver en más de una ocasión con su actual pareja, la también actriz Manuela Valdés.



A través de sus redes sociales, los artistas no han dudado en compartir su amor ni cada logro que consiguen, como ella lo ha demostrado al felicitarlo recientemente en una de sus publicaciones, por el gran mérito actual que está atravesando su novio y colega.



“La Manuela jovencita de esta foto, no alcanzaba a dimensionar el alcance del talento del ‘Juanpita’ que la acompañaba ese día. Hoy, tanto tiempo después, confieso que no dejas de sorprenderme. Me siento muy orgullosa de ti”, afirmó la paisa en su cuenta de Instagram.



De acuerdo con sus redes, desde 2016 la pareja tiene una relación estable, tras haber compartido set en la afamada novela 'Sobreviviendo a Escobar: Alias J J', donde Urrego protagonizó la historia de Popeye, la mano derecha del jefe de cartel de Medellín en los 90.

¿Quién es Manuela Valdés Ruiz?

Esta paisa no solo ha cautivado el corazón del protagonista de 'Rigo', sino el de millones de colombianos que la han podido ver, tanto en la pantalla grande como en la televisión.



Valdés es reconocida por su participación en varias producciones a nivel nacional como 'La Venganza', 'Polvo Carnavalero' y 'El Paseo IV', donde interpretó un papel de humor tan característico de esta saga de comedia.



Así mismo, ha estado en otras producciones como 'Enfermeras' transmitida por 'RCN' y 'Decisiones', donde actuó junto a Luciano D'Alessandro para 'Telemundo'.

Además de la actuación, esta modelo también es amante del teatro y la fotografía, que complementa muy bien con sus conocimientos en periodismo, ya que es egresada de Comunicación Social de la Universidad EAFIT de Medellín.



Sin duda, una mujer polifacética y versátil que tiene un gran talento para seguir demostrando en cada paso que emprenda en su camino y a lo largo de las artes escénicas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

