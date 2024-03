Ella es la actriz que da vida a 'Yessica Yuyeimi', la novia de 'Suso, el paspi'

El nombre de ‘Yessica Yuyeimi' fue un misterio en la televisión colombiana durante mucho tiempo. Ella es la novia de ‘Suso, el paspi’ y su apariencia física se convirtió en un mito. El motivo de por qué nunca había aparecido públicamente fue revelado: “Yo no había salido, porque yo me dediqué al hogar”, expresó la pareja del embolador a ‘Día a Día’.

La relación de estos dos inició en una discoteca de ‘chupameestepenco’, él era un mesero y vio a ‘Yuyeimi’, desde ese momento compartieron números de teléfono y su amorío comenzó.

“Él me enamoró con esa mirada tan hermosa y espectacular, y también con su sentido del humor, pero creo que él siempre me ha hecho ver cómo no es. Yo no soy brava”, expresó la mujer a Caracol Televisión.

Lejos del mundo ficticio, ella es la actriz que da vida a la mujer



En 2022, luego de una larga búsqueda, encontraron a ‘Yessica Yuyeimi’. Se trata de la actriz y humorista Andrea Zuluaga, quien ganó el concurso y, ahora, se encuentra en una gira nacional en la que graban los monólogos para el ‘show’ de televisión junto al comediante y libretista Dany Alejandro Hoyos, quien da vida a ‘Suso’.

Ganar el concurso no solo le dio la posibilidad de ser la novia del personaje ficticio, sino también llevarse el premio de 20 millones de pesos que se otorgó en ese momento.

En una entrevista con el ‘Colombiano’ reveló que ya conocía el programa y era muy seguidora. Por otro lado, desde pequeña se relacionó con el mundo de la actuación y el humor gracias a sus tíos, quienes le inculcaron la pasión.

La mujer contó a Caracol Televisión cómo ha sido trabajar con Hoyos: “Dany Hoyos, gracias por ser un excelente compañero en escena, por su alegría, ocurrencias, amor y transmitir todo esto al público (...). Agradecida con el equipo de Caracol TV, como siempre tan profesionales”.

Se sabe que Zuluaga estudió en la escuela Efraín Arce Aragón. Su pasión por cantar y imitar personajes de televisión, la hizo que se prepara para dar vida a la novia del ‘paspi’.

Incluso, es seguidora de varios ‘realities’ de la televisión. La primera presentación la tuvo el pasado 24 de febrero en el Teatro de la Universidad de Medellín. Además, aseguró al medio mencionado anteriormente: “Antes de las funciones me pongo muy nerviosa y ansiosa, pero ya en el escenario se me olvida y me meto de lleno en el personaje”.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO