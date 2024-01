Ella es Génesis Aleska, la modelo acusada de hacerle brujería a Nicky Jam

Génesis Aleska, modelo y figura pública, se encuentra en el centro de un escándalo que trasciende más allá de su reciente arresto.



Detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el supuesto robo de relojes lujosos, la venezolana también enfrenta acusaciones de un carácter más insólito y escandaloso.

La noticia de su detención ha sacado a la luz un pasado tormentoso con el cantante Nicky Jam, con quien mantuvo un breve romance de siete meses, finalizado en noviembre de 2022.



Este período estuvo marcado por controversias, incluyendo acusaciones de brujería que han sorprendido a sus seguidores y al mundo del entretenimiento.

Nicky Jam y Aleska Génesis, su expareja. Foto: Instagram: @aleskagenesis

El video que reveló todo



Las acusaciones de brujería se basan en un video filtrado, donde Génesis Aleska aparece en una videollamada con una supuesta santera. En esta grabación, la modelo expresa su descontento con el desempeño sexual de Nicky Jam y su deseo de alejarlo de otras mujeres, incluso después de haber terminado su relación.

La santera le sugiere realizar un ritual con ingredientes peculiares: excremento de animales, azufre y pimienta, con el objetivo de influir en los sentimientos y comportamientos del cantante hacia Aleska.

En una parte impactante del video, Aleska recita: “Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, que necesite estar conmigo, que no tenga ojos para nadie, sino para mi”.



Además, pide que Rivera Caminero, nombre real de Nicky Jam, no pueda mantener relaciones íntimas con ninguna otra mujer.

Génesis Aleska responde a las acusaciones



Confrontada con estas acusaciones, Génesis Aleska concedió una entrevista a Telemundo donde confirmó la veracidad de la brujería hacia Nicky Jam. Explicó que compartió la videollamada con amigos cercanos, pero alguien filtró el contenido en las redes sociales.



En una declaración que mezcla defensa y reflexión, Aleska señaló: “Todo pasó por un propósito porque esto me ayudó a tener las herramientas. Me tuve que endurecer y fortalecerme, escucharme a mí misma porque muchas de las cosas que pasaron fue también por escuchar a personas que no debí escuchar”.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.