En los últimos días una joven maestra que trabaja en un jardín infantil se ha vuelto viral en TikTok e Instagram. ¿La razón? Pues bien, resulta que, según lo que ha publicado en sus redes sociales, algunos padres de familia se han enojado por sus publicaciones.

Sin embargo, la razón de fondo ha sido bastante controversial, debido a que hay quienes defienden que la vida personal de la profesora no tiene nada que ver con el cómo ejerce su profesión. Pero, ¿a qué se refieren?



Resulta que aquella joven es Alejandra Trillo, una mujer originaria de México que es reconocida principalmente por los videos que sube en TikTok en los que muestra su atlético cuerpo, así como algunas rutinas de ejercicios y trends.

Con 1.7 millones de seguidores, la mexicana se ha hecho un lugar en la red social especializada en videos cortos; así mismo, también cuenta con perfil de Instagram en el que sube fotos con lencería mientras que promueve su cuenta de OnlyFans.



Pero es aquí cuando entra la polémica, pues en varias ocasiones ha subido algunos clips en los que, por medio de bailes o audios, muestra cómo es acosada por algunos padres de familia. De hecho, en uno de ellos subió la captura de un mensaje de texto de un padre de familia preguntándole directamente: “Maestra, ¿Cuándo hace junta de padres?”.



De hecho, también tiene otro en el que se ve cómo está haciendo una rutina de glúteos en el gimnasio con el mensaje que dice: “México: donde las maestras no podemos estar chidas ni subir fotos en chones (ropa interior)”, explicando que por ello las madres suelen enojarse.



Ante esto, varios seguidores han demostrado su apoyo con comentarios como “solo es envidia, maestra” o “eso que no te importe, te apoyamos”. No obstante, también hubo quienes alabaron su cuerpo o simplemente colocaron emoticones de corazones.

Un cambio extremo

Sin embargo esto no siempre fue así. En los primeros videos publicados en su cuenta de TikTok se puede apreciar cómo la joven hacía contenidos relacionados con trends virales o canciones que estuvieran de moda en el momento.



Por otro lado, gran parte de ellos también muestra las rutinas que ha hecho desde que comenzó el gimnasio, cómo ha avanzado en sus objetivos y los ejercicios que ha hecho para aumentar y tonificar sus piernas y glúteos.

Así fue desde el 2018, hasta el 2020, año en los que se puede ver los primeros videos en los que hace contenido relacionado con su profesión.



Cabe resaltar que la mujer jamás ha dado información sobre sus alumnos o el lugar en el que trabaja, así como nunca ha mencionado los nombres de los padres de familia de los menores.

