Con la excusa de tomar un poco de aire, la exreina de belleza ucraniana Anna Zaiachkivska salió de su casa, ubicada en Milán, el 1 de julio de 2016. Lo que nadie se imaginaba, ni siquiera su entonces esposo, era que la joven jamás volvería.



Lo que serían unos cuantos minutos en el exterior, se convirtieron en largos y dolorosos días. El empresario italiano Gianluca Cervara, con quien Anna había contraído matrimonio en 2015, no tardó en iniciar labores de búsqueda: denunció la desaparición, fue a hablar con sus amigas y hasta viajó a Ucrania, el país natal de su pareja, según el medio italiano ‘La Repubblica’.

De acuerdo con el medio italiano citado anteriormente, la mujer habría llevado consigo su documentación personal, el teléfono y una cuantiosa suma en efectivo de seis mil euros que se encontraban en un cajón del dormitorio y estaban destinados para suplir necesidades familiares.

Instagram la delató

La desaparición de Anna Zaiachkivska se extendió por unos días, hasta que navegando por Instagram Cervara se encontró con un perfil de Anna en el que se le veía no solo viva, sino disfrutando de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Al parecer, tenía pareja y un trabajo estable como modelo.



“Tu marido en Milán y tus padres te dan las gracias por estar en Nueva York con otro hombre”, escribió sarcásticamente el multimillonario en las redes sociales, una vez se enteró del paradero de su esposa, de acuerdo con ‘New York Post’.

(Lea también: Quién era Emanuela Orlandi, la joven que desapareció en el Vaticano).

Ante el sorpresivo desenlace que tuvo su búsqueda, Cervara decidió tomar cartas en el asunto: la demandó por violar el acuerdo prematrimonial que tenían y, además, la acusó de llevarse algunas pertenencias de la propiedad que compartían en Milán, donde habían decidido asentarse tras su matrimonio.

Quiero que todas las mujeres sepan que pueden dejar a un mal marido: todas las mujeres merecen ser felices FACEBOOK

TWITTER

El revuelo generado por su supuesta desaparición no le fue ajeno a Anna, quien salió públicamente a revelar lo que se encontraba detrás de su fuga.

(Siga leyendo: La insólita historia del niño de 3 años que sobrevivió en el bosque por dos días).

En entrevista con el medio ucraniano ‘Tochka-U’, la exreina de belleza dijo: “Escapé del infierno. Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivsk (un pequeño pueblo). No les dije lo que me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra posibilidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida”.



Anna Zaiachkivska, quien fue Miss Ucrania en 2013, y Gianluca Cervara, un empresario multimillonario, se conocieron en la cena de cumpleaños de un amigo en el verano de 2015. Fue un amor a primera vista que no tardó en dar sus frutos: el 22 de diciembre de 2015 contrajeron nupcias en una oficina de registro italiana y fijaron la ceremonia formal en la iglesia para septiembre.

#SegundaDetremuraSDV



Anna Zaiachkivska 👑🇺🇦

Nascimento: 12 de dezembro de 1991 (25 anos), Ivano-Frankivsk, Ucrânia

Altura: 1,79 m



Anna Zayachkivska... É uma ucraniana, modelo e campeão do concurso de beleza que representou seu país no Miss World 2013 pic.twitter.com/YXMI1zBWVK — Miss Universo 2018 (@Miss102030) November 20, 2017

(De interés: La desaparición de la esposa de un multimillonario y los misterios sin resolver).

Cansada de “vivir en una jaula dorada”, Anna decidió huir a Nueva York. Según contó Anna para ‘New York Post’, “él sabía dónde estaba” y aseguró que le había dejado una carta a su esposo. Más tarde, llamó para decirle que estaba en territorio estadounidense. “Está tratando de manchar mi nombre porque lo dejé”, agregó.



Actualmente, Anna vive en Nueva York y ha consolidado una exitosa carrera como modelo. En septiembre de 2016, envió un mensaje a todas las mujeres:

“Quiero que todas las mujeres sepan que pueden dejar a un mal marido: todas las mujeres merecen ser felices”.

Más noticias en EL TIEMPO

Su novio le fue infiel e hizo que se tatuara su nombre como venganza

Ozuna participó en el juego de las celebridades del NBA All-Star Weekend

‘Esposo trofeo’: hombre cuenta cómo es vivir con tres esposas que lo mantienen

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS