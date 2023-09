‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



‘Yo Me Llamo Shakira’ es una de las participantes que más se ha destacado en el programa, con su impresionante capacidad vocal y forma de bailar, sorprendió hasta la misma Shakira, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram, asegurando: “mejor que la original”.



En su más reciente presentación, el jurado estuvo en desacuerdo con el show que la imitadora ofreció con la interpretación del sencillo ‘Suerte’, este éxito musical puso a prueba las habilidades de la chilena, quien debía cantar y bailar al mismo tiempo.

Algunos detalles del show, no pasaron desapercibidos por el jurado, pues Amparo Grisales, aseguró que la concursante se ‘ahogó’ en varios momentos de la presentación, tras las declaraciones de Grisales, el maestro César Escola salió a la defensa de la imitadora, el argentino aseguró que no tiene reproche alguno para la presentación, esto causó un fuerte enfrentamiento entre los jurados.



“Yo la sentía ahogada todo el rato. La pasada presentación sí tenía un concierto de las voces de Shakira. Esta canción es la que más representa a Shakira. Me faltaron los ‘gallitos’ y esos melismas, pero te sentí agotada. No es fácil, pero yo sé que tú lo logras, a respirar. Shakira baila tres horas y no se ahoga”, dijo Grisales.



Por su parte, el maestro César Escola dijo: “Una canción complicada para la participante, porque tenía que mostrar el baile. En lo vocal el aire estuvo bien. Yo esperaba ese pelo rubio y la energía y me encanta porque es fiel a los movimientos de Shakira”.



“Es increíble, pero se está ahogando o me parece”, “Yo les dije que cuando la pusieran a bailar se iba a ahogar, ojalá pueda mejorar eso y será la ganadora”, “Si estamos de acuerdo con Amparo, hoy Shakira estuvo muy floja”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Tras escuchar a los seis participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación, ‘Yo me llamo, Alejandro Fernández, Ángela Aguilar y Diomedes Díaz’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ aseguró que sigue “alimentando su léxico” gracias a Amparo Grisales, escogiendo a ‘Yo me llamo Daddy Yankee’ como la mejor de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorita se ganó 5 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



