En los últimos años cada vez son más las mujeres que han revelado sus problemas con los biopolímeros. Esta sustancia tóxica algunas veces es introducida en el cuerpo de las personas, haciéndoles creer que se trata de ácido hialurónico.



El caso más conocido en Colombia ha sido el de Jessica Cediel. Sin embargo, otras famosas han salido a exponer sus luchas con este material. Una de ellas es Elizabeth Loaiza, la modelo caleña.



Elizabeth Loaiza Foto: @elizabethloaiza

En su cuenta de Instagram, Loaiza publicó una foto desnuda en la que muestra las cicatrices que dejó en su cuerpo el uso de biopolímeros. Este componente puede terminar afectando físicamente a las personas y tiene graves secuelas para la salud.



La imagen de la modelo ha causado sorpresa entre los seguidores que no esperaban que fuera tan directa. Según lo que ella misma contó, quiere concientizar a los colombianos sobre el uso de este tipo de sustancias.



“Haz de tus cicatrices del pasado, la fuerza de tu presente. Recuerda siempre esta frase: Eres perfecta ante los ojos correctos”, escribió la mujer.



En el párrafo habla sobre las imposiciones sociales y de belleza que cargan las mujeres. Loaiza está comprometida a ayudar a que otras personas no caigan en las trampas de este tipo de cirugías y estafas.



“Esa perfección está en cada parte de tu cuerpo y sobre todo en tus cicatrices que cuentan historias. Ellas son un recuerdo del tiempo en el que la vida intentó hacerte daño y tú fuiste más fuerte. Muéstrales con orgullo. Mírate al espejo y dile a tus marcas que la amas”, continuó.



En la publicación mostró sus cicatrices y explicó que después de mucho tiempo, ha aprendido a amarse y aceptarse incluso tras los problemas que le trajeron los biopolímeros. Loaiza hace parte de un movimiento llamado ‘Colombia sin biopolímeros’ que busca prohibir este tipo de sustancias.



“Los biopolímeros son una bomba de tiempo, no están quietos. En cualquier momento te atacan tu físico o peor aún, tu salud”, concluyó.

Otros casos de famosas

Muchas actrices y modelos colombianas se han unido a la campaña contra los biopolímeros, debido a sus propias experiencias. Jessica cediel ha sido una de las líderes del movimiento, luego de que un cirujano le aplicará este material en 2009.



El caso de Cediel ha llamado la atención nuevamente tras la condena al médico Martín Carrillo hace unas semanas. Los dos estaban en una batalla judicial que finalizó fallando a favor de la presentadora.



De igual manera Natalia París también ha hablado de los efectos de los biopolímeros en su cuerpo. La antioqueña reveló en 2012 que tuvo que someterse a una cirugía láser para sacar la sustancia. A pesar de que no pasó a mayores, su historia ayudó a concientizar del tema.



En los años recientes Yina Calderón también ha expresado en redes sociales su batalla contra este tipo de inyecciones. A la DJ le agregaron los biopolímeros en sus glúteos sin su conocimiento.

