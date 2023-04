La modelo Elizabeth Loaiza respondió a través de su cuenta de Instagram las dudas que varios de sus seguidores tenían sobre su reconstrucción de glúteos tras llevar cuatro años de intervenciones quirúrgicas a causa de los biopolímeros.



La Miss Mundo Colombia de 2006 lidera la iniciativa 'Ni Una Más Con Biopolímeros’ que logró hacer realidad el proyecto de ley 358 en 2022 y que permite que las EPS asuman el costo de retiro de la sustancia en Colombia.



La empresaria, que ha documentado su proceso por medio de las redes sociales, ha dejado ver las cicatrices y las distintas malformaciones que el producto le ocasionó en su cola.

Motivo por el cual Loaiza se sometió a un nuevo procedimiento quirúrgico el pasado miércoles santo, para reconstruir sus glúteos a manos del cirujano Felipe González, quién le realizo una intervención híbrida con implante y lipotrasferencia antóloga.



Es decir, que la modelo reformó su cola a base de implantes de glúteo y transferencia de grasa corporal, proceso en el que se extrae la sustancia de zonas como el abdomen para inyectarla en un sitio distinto.

La empresaria es la primera persona en Latinoamérica en recibir este tipo de cirugía después de padecer las duras consecuencias de los biopolímeros, así que a través de una dinámica de preguntas, Elizabeth Loaiza respondió a sus seguidores las implicaciones de la intervención y por qué del tamaño actual de sus glúteos.

"Quedó bonita, quedó muy acorde a mi cuerpo, paradita... tenía la cola muy fea, de pa' dentro, como un limón" FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, un seguidor la felicitó porque finalmente se pudo operar, pero le cuestionó el tamaño de los glúteos insinuando que “se puso una cola muy pequeña”.



A lo que Loaiza respondió: “a mí en especial no me gusta una cola gigante, porque yo soy menudita, si ustedes me ven de lejos yo soy flaquita, entonces al yo tener las piernas y el tronco delgados no me quedaba bien una cola grandota”.



Y agregó: ”además que el doctor tenía un reto grandísimo, porque con la severa cicatriz que tengo, tocaba o subirla y poner un implante más pequeño o poner el implante normal y dejar la cicatriz para hacer una cirugía bien hecha”, dijo la influencer en su cuenta.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias