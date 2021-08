'Pensé que iba a quedar calva': Elizabeth Loaiza recordó el cáncer que tuvo

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza, de 32 años, se está sometiendo este jueves 26 de agosto a una cirugía para extraerle los biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos años atrás.



Por tal razón, sus más de 2.1 millones de seguidores de Instagram se encuentran pendientes de su estado de salud. Además de esto, en las últimas horas se conmovieron después de que la famosa recordara con una publicación que tuvo cáncer y que "todo pasa".



(Lea también: Elizabeth Loaiza se someterá a cirugía por biopolímeros).

En la 'selfie' compartida este miércoles en su 'feed' se puede ver a la modelo, sentada en el inodoro, con los ojos aguados y con el pelo corto.



"¡Tuve cáncer! Me la tomé (la fotografía) sentada en frente del inodoro, destrozada, sin saber qué iba a pasar con mi vida. Ese día acababa de cortarme el pelo mi hija, pensé que me iba a quedar calva y era lo que menos me importaba en ese momento. Es más, quería que me calvearan de una vez y salir de ese proceso de la caída del pelo", escribió junto a la instantánea.



Loaiza superó esta enfermedad hace unos meses después de anunciar que la padecía el 12 de agosto de 2020. Aún recuerda lo duro que fue el proceso cuando comenzó las 16 quimioterapias que buscaban combatir el cáncer de útero en primer grado que le habían detectado.



(Le puede interesar: ¿Les pueden cerrar las redes a 'influencers' por publicidad engañosa?).

En ese momento la modelo explicó a 'El País' que le habían diagnosticado "cáncer de primer grado, se produce por un embarazo molar hidatiforme completo. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo que está vacío, que no tiene información de ADN, se divide en dos, empieza a duplicarse y reproducirse anormalmente, eso genera unas células cancerígenas muy agresivas, que si no se tratan a tiempo hacen metástasis".



En ese momento le dieron dos opciones: retirar el útero o hacer quimioterapias suaves hasta que la hormona de la gonodatropina se negativizara. Tras optar por lo segundo, recordó en la publicación reciente que se encontraba muy triste, pues creía que su vida iba a terminar ahí.



"Pasaban mil cosas por mi cabeza: La primera en la que pensaba era en la muerte, la segunda en la que pensaba era que no iba a poder tener hijos nunca más y así sucesivamente se llenaba mi cabeza de incertidumbre, de miedo, de rabia, de tristeza", escribió.



(La recomendamos leer: 'Está muy regular': Hija de Natalia Durán habla sobre el cáncer de su mamá).

Por esta segunda razón, al pensar que no iba a poder cumplirle su sueño de ser papá, decidió terminar su noviazgo con su actual pareja Juan Pablo Benavides; no obstante, él no lo permitió y le comentó que iba a ayudarla a salir de esto.



"Mi amor, tú tienes este cáncer porque me quisiste dar un hijo y se te convirtió en esto, yo no te voy a dejar sola, el cáncer es de los dos y estaré contigo hasta que te sanes. El día que te sanes volvemos a hablar de este tema y ya curada si quieres me dejas pero ahora no. Ahora voy a estar contigo cuidándote, el cáncer es de los dos", le respondió su actual compañero de vida.



La reflexión de la modelo venía acompañada con el anuncio de una noticia positiva que le dieron este 25 de agosto: va a poder ser mamá nuevamente.



"Después de 16 quimioterapias y mucho amor, quedé libre del cáncer. Hoy me dieron la noticia mas linda del mundo: Voy a poder ser mamá de nuevo con la ayuda de Dios", relató, añadiendo que "todo pasa" y que la cirugía a la que se está sometiendo por sus biopolímeros es "una raya más para el tigre".

(Siga leyendo: Elizabeth Loaiza reaccionó a bloqueo de vía en el que quedó atrapada).



Tendencias EL TIEMPO